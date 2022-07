Une nouvelle politique pourrait signifier de nouveaux noms pour les parcs du centre de l’Okanagan

Le conseil d’administration du district régional central de l’Okanagan sera invité à envisager d’approuver une nouvelle politique de dénomination et de changement de nom des parcs lors de sa réunion du lundi 25 juillet.

Un rapport du personnel note qu’au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et dans un esprit de réconciliation, de nombreux gouvernements du monde entier revisitent les noms coloniaux donnés aux lieux.

Ces noms ont souvent remplacé des noms autochtones historiques et traditionnels qui existaient depuis des siècles et qui, dans de nombreux endroits, existent toujours, ajoute le rapport.

Au cours des 12 dernières années, le Service des parcs du RDCO s’est engagé avec les communautés autochtones syilx locales dans la double dénomination de certains sentiers du parc régional. Le RDCO a généralement des noms basés sur la localité dans laquelle un parc existe, ce qui a abouti à ce que la plupart des parcs régionaux et communautaires se retrouvent avec des noms coloniaux.

Le rapport ajoute qu’un examen des meilleures pratiques a été effectué par le personnel des parcs dans le but de mettre à jour la politique existante afin d’envisager de renommer et de nommer les parcs RDCO là où des noms autochtones existent, ou pour des lieux importants pour les communautés autochtones locales.

L’examen comprend également des occasions pour les communautés des Premières Nations et les organisations communautaires régionales ou locales de proposer le changement de nom des parcs.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Parcs du district régional du centre de l’Okanagan