Une nouvelle pièce montre enfin qui était Joan Rivers

Larry Amoros a rencontré Joan Rivers pour la première fois en 2008 pour écrire du matériel pour la cérémonie du prix Mark Twain pour l’humour américain. En apprenant à connaître sa sensibilité comique, il a demandé : est-ce que quelque chose est interdit ? Par exemple, ferait-elle des blagues sur le suicide de son défunt mari et manager, Edgar Rosenberg ?

« Elle a dit : ‘J’avais encore 10 minutes avant qu’ils ne ferment le cercueil' », se souvient Amoros, qui a ensuite écrit des blagues et des livres avec Rivers. jusqu’à sa mort en 2014 . « Elle n’avait pas peur de franchir la ligne. Elle était très intelligente, elle avait un instinct vif, elle travaillait incroyablement dur et elle était absolument intrépide.

Dix ans plus tard, Amoros prépare à nouveau les décors de Rivers sur scène, au sein de l’équipe créative de la pièce «Joan», qui débute vendredi au South Coast Repertory et se déroule jusqu’au 24 novembre.

La production en première mondiale présente le parcours de carrière de Rivers : ses débuts dans les clubs de comédie new-yorkais de Greenwich Village, sa relation douce-amère avec l’animateur de « The Tonight Show » Johnny Carson, sa propre série de fin de soirée de courte durée et sa réinvention sur le rouge d’Hollywood. tapis – avec son esprit acerbe caractéristique. (Naturellement, son personnage fait des blagues sur la fréquence à laquelle elle a des relations sexuelles, subit une chirurgie plastique et assiste aux funérailles.)

Joan Rivers, photographiée en 2010. (Genaro Molina/Los Angeles Times) Joan et Melissa Rivers, photographiées en 2005. (Al Seib/Los Angeles Times)

« Nous voulons rendre Joan aussi authentique que possible afin que les gens qui voient cela aient l’impression de la reconnaître et d’être dans la pièce avec elle », a déclaré Daniel Goldstein, qui a été approché pour écrire la pièce en 2019 par la fille du comédien, Melissa Rivers, et la société de production d’expériences live Mills Entertainment. Goldstein a eu carte blanche pour extrapoler le matériel des livres, documentaires, sets de stand-up et catalogues de blagues de Joan, même s’il n’a jamais été joué.

Mais le nouveau spectacle sur scène n’est pas seulement un rechapage de moments forts professionnels et de punchlines astucieuses. « Nous ne cherchons pas seulement une excuse pour raconter les blagues de Melissa et Joan, pas du tout », a déclaré le réalisateur David Ivers.

« C’est l’histoire d’une femme qui a brisé les barrières de toutes les manières possibles, et comment elle a été à la fois implacable et gentille dans sa quête de cette vision pour elle-même. Et ce que j’aime dans cette pièce, c’est que vous pouvez voir l’ADN de son éthique de travail et de sa résilience chez ses parents, ce courage unique et magnifique qui vient du fait d’être un Américain de première génération et de choisir de transformer l’adversité en opportunité.

Et bien qu’il s’agisse d’un jeu de mémoire, Melissa Rivers le considère comme véridique d’une manière spécifique. « Je suis très reconnaissante que cette pièce fasse si habilement la différence entre la personne publique et la véritable personne privée », a-t-elle déclaré.

Le personnage de Joan Rivers faisait autant partie de son identité que Joan Rosenberg, qu’elle vivait hors caméra et à la maison, a déclaré Melissa. « Mais elle était bien plus que ce personnage dans la vraie vie, et je pense que son élégance, sa compassion et sa générosité sont enfin montrées comme faisant partie de la même personne que tout le monde la connaissait. »

Tessa Auberjonois dans le rôle de Joan Rivers et Andrew Borba dans le rôle d’Edgar Rosenberg dans « Joan » au South Coast Repertory. (Scott Smeltzer)

Même si la plupart des mots prononcés sur scène sont ceux de Rivers elle-même, la production à quatre acteurs est plus lâche en termes de performance : Elinor Gunn dépeint d’abord la bande dessinée montante alors qu’elle se heurte à sa mère immigrante juive russe, jouée par Tessa. Auberjonois. Avec un clin d’œil métathéâtral et un échange gracieux de châle, Auberjonois joue ensuite le comédien pendant la majorité de la pièce.

« Joan était tellement théâtrale à sa manière et elle a toujours eu un amour profond pour le théâtre », a déclaré Goldstein. « Lorsque nous avons réalisé que cette histoire concernait essentiellement les relations mère-fille et la façon dont les héritages sont transmis et interprétés entre les générations, nous avons pensé que, plutôt que de laisser une seule personne essayer de jouer Joan de 18 à 80 ans, nous faire en sorte que le changement d’acteur de la dynamique mère-fille fasse partie de notre méthode de narration.

Auberjonois et Gunn ont participé aux premières lectures de la pièce il y a deux ans et ont depuis travaillé avec un coach en dialecte et étudié des images d’archives pour adopter les manières et les qualités vocales caractéristiques de Rivers – dans une certaine mesure.

« Il s’agit d’une interprétation, pas d’une imitation », a déclaré Auberjonois à propos de son approche. «Je me suis libéré de la pression de faire cela parfaitement parce que c’est une tâche tellement impossible, et je me suis dit de me rapprocher le plus possible des rythmes comiques et du voyage émotionnel de Joan. Melissa a été très encourageante et m’a donné de véritables joyaux qui m’ont aidé dans certaines scènes de la série.

Elinor Gunn dans le rôle de Melissa Rivers dans « Joan » au South Coast Repertory. (Scott Smeltzer)

Pendant ce temps, Gunn incarne Melissa Rivers (une décision dramaturgique qui a surpris la vraie fille de l’icône, « mais étant donné que ma mère a accouché sur scène, ce n’est pas comme si j’avais jamais vraiment eu autant de choix! », a-t-elle déclaré avec un rire.) Lorsque la pièce voit Joan d’Auberjonois dans des moments privés de frustration, de rage et de chagrin, Gunn’s Rivers regarde tout se dérouler depuis le côté de la scène, et les deux font parfois un compte rendu de ce que Joan vient de vivre seule.

« Comme ce serait beau de retrouver ce temps avec vos parents, surtout dans les moments où vous voudriez être fort pour eux et prendre soin d’eux », a déclaré Gunn à propos de cet effet. « J’adore jouer à ça parce qu’une grande partie de l’histoire de Joan concerne Joan et Melissa, le lien qui les unit toutes les deux et à quel point elles étaient connectées. »

Il est prévu que le public puisse au moins sourire de temps en temps pendant les scènes les plus difficiles de la série. « Le plus important, c’est que ça reste drôle », a déclaré Melissa Rivers. « Pour ma mère, c’était toujours la chose la plus importante. Et le plus grand mécanisme d’adaptation de ma famille est l’humour : permettez-vous d’être dans ces moments les plus sombres, oui, mais sortez-en ensuite en trouvant la lumière.

Les producteurs de « Joan » ont « de grands espoirs et de grands projets pour que cela aille ailleurs après la Côte Sud », a déclaré Melissa Rivers. Peut-être jusqu’à Broadway, où le premier film co-écrit du comédien en 1972, « Fun City », s’est terminé après neuf représentations – un échec qui est reconstitué dans « Joan » lui-même ?

« Pour une femme qui a toujours voulu être une grande actrice de Broadway, que son histoire soit racontée dans ce format, ce serait merveilleusement ironique », a déclaré Melissa Rivers. « La vie est drôle comme ça parfois. »

Tessa Auberjonois dans le rôle de Joan Rivers et Zachary Prince dans le rôle de Jimmy Fallon dans « Joan » au South Coast Repertory. (Scott Smeltzer)