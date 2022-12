Une nouvelle pièce de 2 $ honorant la vie de la reine Elizabeth entre en circulation ce mois-ci

La Monnaie royale canadienne a émis une nouvelle pièce de 2 $ pour souligner le décès du chef d’État du Canada récemment décédé, la reine Elizabeth.

La pièce, que la Monnaie a dévoilée mercredi, sera similaire aux pièces de monnaie en dollars existantes, avec le dessin familier de l’ours polaire au milieu et une image de la reine sur l’avers, mais au lieu de l’extérieur argenté autour d’un cercle d’or dans au milieu, l’extérieur sera en nickel noir.

“Comme une bande de deuil, l’anneau extérieur noir entoure le dessin de l’ours polaire au centre du revers de la pièce”, a déclaré la Monnaie.

La reine est décédée en septembre après plus de sept décennies sur le trône. Près de cinq millions de pièces entreront en circulation ce mois-ci et commenceront à apparaître progressivement au fur et à mesure que les banques réapprovisionnent leurs stocks de pièces de 2 $.

« La reine Elizabeth II a été chef d’État du Canada pendant sept décennies et pour des millions de Canadiens, elle était le seul monarque qu’ils aient jamais connu », a déclaré Marie Lemay, présidente-directrice générale de la Monnaie royale canadienne. “Notre pièce de circulation spéciale de 2 $ offre aux Canadiens une façon de se souvenir d’elle.”

La Monnaie organise également des échanges publics de pièces de monnaie dans ses boutiques d’Ottawa et de Winnipeg les mercredi et jeudi.