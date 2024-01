Une nouvelle perspective sur l’artiste – ARTnews.com

© 2023 Domaine Dora Maar/Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris. Ressemblance de Pablo Picasso © 2023 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York

On pourrait croire qu’on en a assez de Picasso. L’année dernière, à l’occasion du 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso, les musées du monde entier ont abusé des œuvres de l’Espagnol jusqu’à la nausée. Les critiques ont fustigé le torrent d’expositions et de présentations en galerie, recherchant souvent le pire dans la vie et l’œuvre d’un artiste harcelé depuis des décennies.

Le Gardien Selon Picasso, « l’attrait est celui d’un picaresque qui laisse derrière lui un sillage de destructions : abandons, trahisons, suicides ». ARTactualités, dans un tour d’horizon complet de la Picasso-mania, a déclaré que « la surabondance d’expositions en 2023 ne nous a absolument rien appris ».

Mais tous les spectacles ne se valent pas et il existe autant de manières d’organiser une exposition que de tableaux.

À Gagosian, jusqu’au 10 février, se déroule l’exposition Picasso la plus unique parmi les foules, « Un étranger appelé Picasso.“ Organisée par l’écrivaine et historienne Annie Cohen-Solal et l’historienne de l’art Vérane Tasseau, l’exposition revient sur la vie de Picasso en tant qu’immigré en France, un pays criblé de xénophobie – un angle peu commun pour une exposition sur l’artiste. (Ou un livre, d’ailleurs : Cohen-Solal a également publié une biographie de Picasso portant un titre similaire qui a été acclamée en France et aux États-Unis.)

Peu de temps après son arrivée à Paris, en 1900, depuis sa ville natale de Malaga, en Espagne, Picasso devient une cible. Comme le torrent d’immigrés espagnols avant lui, le peintre de 19 ans s’installe à Montmartre, où il est entouré de gens qui parlent sa langue. En un an, grâce à sa relation avec le marchand d’art et anarchiste Pierre Mañach, Picasso est surveillé par la police qui, comme l’Académie des Beaux Arts, ne peut pas faire confiance à un étranger qui se mêle aux radicaux politiques, vit dans un bidonville d’un quartier sale et, pire encore, embrassé l’avant-garde.

Arlequin assis (1901) Don de M. et Mme John L. Loeb, 1960. © 2023 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York. Photo : © Metropolitan Museum of Art/Sous licence Art Resource, New York. Avec l’aimable autorisation du Metropolitan Museum of Art de New York et Gagosian. Droit d’auteur de l’image © Le Métropoli

Suite à l’ouverture du Musée national de l’immigration en France en 2015, Cohen-Solal a eu accès au dossier sur Picasso que la police a commencé à constituer peu après son arrivée en France.

“Je suis devenu très intime avec les dossiers et j’ai appris qu’à côté de ce génie d’artiste, il y avait un stratège politique de génie qui s’est donné du pouvoir dans une culture et un pays qui l’ont rejeté à chaque instant”, a déclaré Cohen-Solal. ARTnouvelles.

A cette époque, la France connaît des vagues de xénophobie. En 1894, le président français Sadi Carnot est assassiné par un ressortissant italien et anarchiste déclaré ; cette même année est celle qui a donné le coup d’envoi Affaire Dreyfusdans lequel un capitaine juif de l’armée française fut condamné à tort pour avoir transmis des secrets militaires aux Allemands.

Cohen-Solal a déclaré qu’elle voulait voir Picasso du point de vue de ce sentiment anti-étranger. Essentiellement, elle a fait passer sa vie avant son art.

« J’aime les historiens de l’art, dit Cohen-Solal, mais ils sont toujours tentés de garder Picasso pour eux et de le regarder à travers le prisme du formalisme. Je veux ouvrir Picasso en tant que sujet aux spécialistes des sciences sociales, aux anthropologues et aux économistes. Si vous le laissez respirer, c’est un joyau sur lequel travailler.

“L’exposition ne parle pas tant de l’œuvre de Picasso que de sa vie et de la façon dont il a pu naviguer dans un système qui jouait contre lui”, a déclaré le réalisateur gagosien Michael Cary.

Un étranger appelé Picasso, 2023, vue d’installation. Oeuvre © 2023 Succession de Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York. Photo : Rob McKeever. Avec l’aimable autorisation de Gagosian Robert McKeever

Le texte mural donne le contexte aux galeries de l’exposition, qui couvrent chacune une partie des années entre 1900 et 1973 que Picasso a passées en France. Mais contrairement à une exposition muséale traditionnelle, les œuvres sont loin de leurs titres, ce qui signifie que les visiteurs doivent reconstituer le récit, sans informations contextuelles. (De nombreuses œuvres provenaient de collections privées et de prêts de musées, grâce à la profonde influence de Larry Gagosian.)

Certaines des œuvres les plus marquantes sont présentées dans une section couvrant les années 1919-1939 et montrent à quel point l’artiste s’est développé comme une « persona non grata » qui a été qualifiée d’« étranger » en France, d’artiste « dégénéré » dans l’Allemagne nazie, d’artiste « dégénéré » dans l’Allemagne nazie. « ennemi » sous l’Espagne de Franco » et comprend plusieurs des sujets les plus célèbres de Picasso dans les styles classique, cubiste et surréaliste. Le mélange de styles dans cette galerie en dit long sur l’endroit où Picasso était un artiste à l’époque.

Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le premier marchand de Picasso, Daniel-Henry Kahnweiler, fut contraint de quitter la France en raison de sa nationalité allemande. La décision de Kahnweiler de vivre en exil en Suisse a effectivement annulé le contrat qu’il avait avec Picasso, qui a alors commencé à travailler avec le marchand Paul Rosenberg. “Mais sa relation avec Rosenberg est intéressante parce que Rosenberg n’aimait pas le cubisme”, a déclaré Cary lors d’une visite de l’exposition. “Il y a donc une petite stratégie impliquée dans laquelle Picasso a peut-être essayé différents styles répondant à tous les besoins de Rosenberg pour sa clientèle.” Bien que cette section de l’exposition souligne la maîtrise de Picasso en matière de peinture néoclassique qui s’ajoute toujours au cubisme dont il a été le pionnier, elle révèle également un détail souvent négligé sur le peintre. Il fut un temps où, comme tout le monde, il travaillait pour de l’argent et comprenait probablement que le client avait toujours raison.

“Picasso n’était pas un ‘génie’, il n’était pas un ‘monstre’, c’était un artiste”, a déclaré Cary. ARTactualités plus tard par courrier électronique, notant qu’un artiste vraiment prolifique peut réaliser 5 000 œuvres dans sa vie alors que Picasso en a réalisé 25 000. “Vous auriez pu visiter toutes les expositions en Europe et aux États-Unis pour l’année anniversaire (2023) et ne faire qu’effleurer la surface de son œuvre.”

Instruments de musique sur un guéridon (1914) © 2023 Succession de Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York. Avec l’aimable autorisation de Gagosian Inconnu

Mais y a-t-il vraiment eu trop d’expositions de Picasso ? Oui et non, dit Cary.

“La fatigue de Picasso est une réalité (surtout parmi les érudits de Picasso !)”, a-t-il ajouté. « Vous pourriez en avoir assez de penser à Picasso… mais le seul moyen de s’en sortir est de regarder encore. Penser, lire et écrire sur Picasso n’équivaut pas à cette expérience empirique. Même pas proche. Pour regarder, nous avons besoin de tableaux accrochés aux murs, partout, toujours et encore et encore. Je n’ai peut-être pas toujours envie de parler de Picasso, mais j’aurai toujours envie de le voir.

Cécile Debray, présidente du Musée Picasso à Paris, serait probablement d’accord avec Cary. Elle considère l’exposition Gagosian comme l’une des nombreuses nouvelles approches de l’œuvre de Picasso. « Turning Point », une exposition au Musée Reina Sofía organisée par Eugenio Carmona, se démarque également, a-t-elle déclaré. ARTactualités, pour avoir considéré « l’approche radicale du corps » de Picasso et combien de ses figures étaient ce qu’on appellerait aujourd’hui « le genre fluide ».

Interrogée sur la fameuse exposition bâclée « Pablo-matic » au Brooklyn Museum, pour laquelle le musée Picasso avait prêté quelques œuvres, Debray a déclaré qu’elle pensait « qu’ils travailleraient plus précisément sur la question de la féminité ».

Debray appelle à une lecture complexe des représentations de la femme chez Picasso. Dans les années 1970 et 1980, l’historienne de l’art Rosalind Krauss a fait l’éloge de Picasso, a-t-elle souligné, et a parlé de la séparation de la femme et de l’art et a justifié les lectures politiques de l’œuvre de Picasso. «Maintenant, c’est tout le contraire», selon Debray. « Vous n’avez que des lectures biographiques. Les jeunes et les néo-féministes ne voient que les femmes qui souffrent.»

Cependant, l’exposition du Brooklyn Museum était importante dans le débat, a-t-elle déclaré, tout comme les expositions basées sur des aspects historiques, comme une présentation de Le Greco et Picasso au Prado et une revue de ses dessins au Centre Pompidou.

“Quand vous pensez tout savoir sur Picasso, vous vous trompez”, a-t-elle déclaré. “Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.”