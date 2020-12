WASHINGTON (AP) – L’administration Trump a replongé mardi dans les confuses négociations COVID-19 de Capitol Hill, offrant un paquet de 916 milliards de dollars à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui enverrait un paiement direct de 600 $ à la plupart des Américains – mais éliminerait une prestation d’emploi de 300 $ par semaine. favorisé par un groupe bipartite de négociateurs du Sénat.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a fait l’offre à Pelosi mardi après-midi, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a offert peu de détails, bien que le chef du GOP à la Chambre, Kevin McCarthy, ait déclaré qu’il proposait le paiement direct de 600 $ pour les particuliers et de 1200 $ pour les couples, soit la moitié du paiement versé par le projet de loi de mars sur la pandémie de secours.

Mnuchin a contacté Pelosi après un appel avec les principaux dirigeants du GOP du Congrès, y compris le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui reste en désaccord avec les dirigeants démocrates à propos du soulagement du COVID-19. Pelosi et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., ont répondu à la demande de Mnuchin par une déclaration indiquant qu’ils préféreraient laisser un groupe bipartisan prendre la tête.

Le groupe bipartisan, dirigé par le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale et GOP Sens.Susan Collins du Maine et Lisa Murkowski de l’Alaska, entre autres, cherche à rallier les législateurs des deux partis derrière un cadre de 908 milliards de dollars qui comprend un 300 $ par – une prestation hebdomadaire de chômage en cas de pandémie et 160 milliards de dollars pour les États et les gouvernements locaux. C’est plus généreux qu’un plan GOP qui a déjà fait l’objet d’obstruction deux fois, mais beaucoup plus petit qu’une liste de souhaits réunie par les démocrates de la Chambre.

McConnell avait précédemment proposé de mettre de côté une priorité démocratique absolue – l’aide aux États et aux gouvernements locaux – en échange de l’abandon de sa propre disposition pour animaux de compagnie, un bouclier contre les poursuites pour négligence liée au COVID. Les démocrates ont rejeté l’idée avec colère, affirmant que McConnell sapait les efforts d’un groupe bipartite de négociateurs du Sénat et renonçait aux déclarations précédentes selon lesquelles l’aide publique et locale devrait probablement être un élément d’un accord de secours COVID-19 étant donné le contrôle démocratique de la Chambre.

L’histoire continue

L’offre de 916 milliards de dollars de Mnuchin, les discussions séparées en cours entre les principaux sénateurs de la base et les demandes changeantes de la Maison Blanche s’ajoutent à des perspectives confuses et confuses pour un programme d’aide COVID-19 longtemps retardé. La pression pour livrer est intense – toutes les parties disent que l’échec n’est pas une option.

Le plan Mnuchin ressuscite les paiements directs qui sont populaires auprès de Trump et du public, mais qui ne sont pas appréciés par de nombreux législateurs républicains qui disent qu’ils sont coûteux et envoient trop d’aide aux personnes qui n’en ont pas besoin. Les démocrates adoptent généralement l’idée.

«À l’heure actuelle, nous ciblons les familles en difficulté, les entreprises en faillite, les travailleurs de la santé et nous n’avons pas de chèque de relance pour chaque personne, quel que soit le besoin», a déclaré Collins.

McConnell a déclaré que le Congrès n’ajournera pas sans fournir le soulagement attendu depuis longtemps pour le COVID-19. Il avait précédemment déclaré qu’il ne mettrait au sol aucun projet de loi de secours en cas de pandémie qui n’inclurait pas la protection contre la responsabilité, qui est recherchée par les entreprises, les universités, les organisations à but non lucratif et d’autres qui rouvrent pendant la pandémie.

« Partir d’ici sans un paquet de secours COVID ne peut pas arriver », a déclaré McConnell. « Pourquoi ne pas mettre de côté les deux questions manifestement les plus litigieuses. Nous savons que nous allons être confrontés à une autre demande après le premier de l’année. Nous Je vivrai pour les combattre un autre jour. «

Le démocrate du Sénat supérieur Schumer a immédiatement rejeté la supplication, affirmant que l’État et le soulagement local étaient également recherchés par de nombreux républicains, y compris certains conservateurs comme Bill Cassidy de Louisiane et Mitt Romney de l’Utah. Pelosi a critiqué l’offre de McConnell comme une tentative de saper le groupe bipartisan dont elle soutient le cadre comme base des négociations.

Pelosi a initialement exigé plus de 900 milliards de dollars pour les gouvernements des États et locaux ce printemps, mais la situation budgétaire dans les États n’a pas été aussi mauvaise qu’on le craignait et les dirigeants démocrates pourraient être prêts à accepter une proposition de 160 milliards de dollars du groupe modéré.

Déjà, les dirigeants de Capitol Hill reportent la date limite de fermeture du gouvernement à la fin de la semaine prochaine, mais les progrès sont lents et les décisions clés doivent encore être prises. La Chambre a prévu un vote sur un projet de loi de financement gouvernemental provisoire d’une semaine mercredi. Sans cette mesure, le gouvernement fermerait ses portes ce week-end.

Séparément, Pelosi et le président du comité des crédits du Sénat, Richard Shelby, R-Ala., Se sont entretenus par téléphone lundi pour tenter de lancer des discussions sur un projet de loi de dépenses distinct de 1,4 billion de dollars à l’échelle du gouvernement. Cette mesure est retardée sur des questions telles que la protection du tétras des armoises, le recensement et les manœuvres comptables utilisées par les législateurs pour injecter 12 milliards de dollars supplémentaires dans la législation.

McConnell a initialement proposé un vaste bouclier de responsabilité de cinq ans, rétroactif à décembre 2019, pour protéger les entreprises et les organisations contre les poursuites liées au COVID-19. Les démocrates, avec leurs alliés dans les groupes de travail et de défense des droits civils, ont catégoriquement rejeté cette approche comme un danger pour les travailleurs. Et il n’y a pas eu une vague de poursuites.

«Contrairement aux terribles prédictions du chef de la majorité, il n’y a pas eu d’inondation de poursuites contre COVID. En fait, bien au contraire », a déclaré Schumer, DN.Y. «Loin de la pandémie de poursuites judiciaires, il y a à peine eu un filet.»