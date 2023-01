Une nouvelle offensive russe semble imminente – c’est pourquoi l’Ukraine dit avoir besoin d’autant de chars que possible | Nouvelles du monde

Il s’agit du paquet d’armement américain le plus important pour l’Ukraine depuis l’invasion russe.

Les chiffres sont stupéfiants – financièrement et en termes de pièces de matériel militaire que les Américains donnent.

Le coût est d’environ 2,5 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling). Il comprend 59 véhicules de combat d’infanterie Bradley, 90 véhicules de combat blindés Stryker et 350 Humvees – le grand véhicule 4×4 et une icône de l’armée américaine. Il existe également plus de 21 000 obus d’artillerie de différents types et bien plus encore.

Absent de la liste cependant – chars. C’est ce dont les militaires ukrainiens disent avoir désespérément besoin s’ils veulent vaincre les Russes et pas seulement tenir les lignes de front.

Le monde “devient complaisant” face à la menace nucléaire de l’Ukraine, selon l’ONU

Pourquoi les Américains ne fournissent-ils pas leur char de combat principal, le M1 Abrams ? Eh bien, apparemment, c’est à cause de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de maintenance. Il est vrai qu’il pèse environ 10 tonnes de plus que ses équivalents européens et la géographie rend son déploiement et sa maintenance d’autant plus difficiles.

Mais les Américains s’inquiètent encore de trop provoquer Vladimir Poutine – où, demandent les décideurs politiques à Washington, sont ses lignes rouges ?

Il y a de la confusion et de la frustration parmi les sources militaires à qui j’ai parlé quant à la raison pour laquelle l’administration Biden ne peut pas simplement remettre quelques chars pour déverrouiller le Impasse allemande et pour augmenter les chiffres ukrainiens, ne serait-ce que par une poignée.

La critique est que les Américains ne fournissent systématiquement que suffisamment d’armes pour soutenir la guerre et non pour y mettre fin avec une victoire ukrainienne.

Lire la suite:

Berlin a demandé l’autorisation d’envoyer des chars Leopard 2 de fabrication allemande en Ukraine, révèle Ben Wallace

L’envoi de chars ukrainiens affaiblit les forces britanniques, selon le général en chef de l’armée

Certains décideurs politiques américains voient-ils une opportunité stratégique dans la prolongation de la guerre pour écraser l’armée russe et M. Poutine lui-même ?

Un autre développement connexe – le directeur de la CIA était à Kyiv ces derniers jours pour rencontrer les dirigeants ukrainiens.

Image:

La Grande-Bretagne a envoyé des chars Challenger 2 pour être utilisés en Ukraine



Au-delà des chars, la discussion aurait porté sur ce que M. Poutine a prévu pour les semaines et les mois à venir.

Rappelez-vous, il y a un an, les services de renseignement américains étaient sur place lorsque la CIA a averti à plusieurs reprises que l’Ukraine était sur le point d’être envahie. Beaucoup doutaient que M. Poutine le fasse réellement. Mais il l’a fait.

La suggestion est qu’une nouvelle offensive russe est imminente.

C’est pourquoi les Ukrainiens en première ligne disent qu’ils ont besoin d’autant de chars que possible.

Les dirigeants ukrainiens s’inquiètent de la lassitude occidentale vis-à-vis de l’Ukraine. De mon point de vue à Washington, il est certainement vrai qu’il y a un malaise croissant parmi les législateurs républicains de Capitol Hill face à ce qu’ils considèrent comme un flux d’armes non audité et apparemment sans fin vers l’Ukraine.