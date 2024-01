Une nouvelle œuvre d’art en tulle moelleux anime un Manhattan gris

Après la transition des maigres chutes de neige vers une couche de glace glissante à travers la ville, les New-Yorkais sont passés de la célébration de la fin d’une « sécheresse de neige » de 700 jours à la manifestation de la fin d’une explosion arctique qui nous fait aspirer aux jours doux d’un Décembre révolu depuis longtemps. Ceux à la recherche d’une lueur d’espoir pour les transporter jusqu’au printemps, vous la trouverez peut-être dans le Flat Iron District, niché dans des couches de tulle aux couleurs vives qui animeront Madison Square Park pour les deux prochains mois.

L’artiste argentine Ana María Hernando, basée à Denver, amène le matériau méconnu à de hautes hauteurs dans «Faire savoir au ciel/Dejar que el cielo sepa” (2024), la première des quatre installations marquant le coup d’envoi du 20e anniversaire du programme artistique du Madison Square Park Conservancy, visible jusqu’au 17 mars. Quinze formes de nuages ​​circulaires pelucheux aux teintes vibrantes du lever du soleil planent au-dessus de deux pelouses aux bords organiques et translucides qui contrastent avec les arbres dénudés et la vue sur l’Empire State Building, tandis qu’un trio de sculptures en tulle touffeté et noué de couleur pastel se balancent doucement dans la brise glaciale du côté nord du parc.

Des couches de tulle blanc, saumon et orange se mélangent pour créer des nuages ​​aux couleurs du lever du soleil qui insufflent une chaleur naturelle pendant le week-end le plus froid de la saison. (photo Rhéa Nayyar/Hyperallergique)

Pour Hernando, extraire le tulle de son rôle d’obscurcissement du corps ou du visage d’une femme et d’embellir sa silhouette tout au long de l’histoire de la mode et de le mettre au premier plan de son travail revient à renverser ce que signifie la douceur dans les paramètres de la féminité. En présentant en abondance ce matériau de support et de sous-couche, l’artiste note que l’installation « parle fort, car être doux ne signifie pas être faible ».

Hernando est issu d’une famille orientée vers le textile à Buenos Aires, en Argentine, et célèbre les notions de collaboration et d’autonomisation du métier à travers de volumineuses sculptures et installations. Rappelant la nature sociale de la couture avec des générations de femmes au cours de son enfance ainsi que les efforts combinés dans lesquels l’artiste s’engage pour faciliter ses propres projets, Hernando espère que le projet de parc s’épanouit comme « un habitat pour les solitaires pendant les jours sombres de l’hiver ». le monde.”





Des touffes et des cascades nouées de tulle pastel se balancent et se gonflent comme des manches de robe bouffantes dans « A Spring of Wild Kindnesses/Un manantial de bondades agreste » d’Ana María Hernando (2024), la section côté nord de l’installation de l’artiste. (photo Rhéa Nayyar/Hyperallergique)



Des touffes et des cascades nouées de tulle pastel se balancent et se gonflent comme des manches de robe bouffantes dans « A Spring of Wild Kindnesses/Un manantial de bondades agreste » d'Ana María Hernando (2024), la section côté nord de l'installation de l'artiste. (photo Rhéa Nayyar/Hyperallergique)

L’artiste a dit Hyperallergique qu’elle est née au printemps et qu’elle aime la couleur, et qu’elle cherche à rassembler les gens à travers cette installation imprégnée d’une énergie inspirante au sens littéral et métaphorique. Parlant de son processus, Hernando a comparé l’acte de superposer et de façonner le tissu à « peindre à l’encre en raison de sa nature transparente et de sa nature transparente ». [physical] la flexibilité.”

Considérant que le soleil se couche encore avant que les travailleurs en personne de Manhattan aient la chance de se lancer dans leur trajet du soir et que des vents absurdement violents ont soulevé les gens, le Conservancy a précisé que l’installation est équipée de lumières cachées pour le plaisir nocturne. et qu’une équipe de maintenance dédiée s’engage à « gonfler » et à préparer l’installation tout au long de son exposition de deux mois.