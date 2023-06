Une nouvelle œuvre d’art de l’artiste Salmon Arm exposée à l’aéroport international de Kelowna

L’aéroport international de Kelowna (YLW) sera un peu différent la prochaine fois que vous le traverserez.

Alors que les gens attendent leur tour à l’enregistrement à l’aéroport, ils peuvent lever les yeux et voir 40 pieds de nouvelles œuvres d’art sur le mur, organisées par la Kelowna Art Gallery.

L’art s’appelle «Semiotically Speaking» par l’artiste Steve Mennie de Salmon Arm, originaire de Revelstoke.

La Kelowna Art Gallery décrit l’œuvre comme suit : « ces œuvres mettent en évidence l’intérêt de l’artiste pour les signes et les symboles (sémiotique) et examinent de plus près comment nous les utilisons pour communiquer des idées. Avez-vous déjà regardé quelque chose de très familier assez longtemps pour que cela commence à paraître étrange ? De la même manière, les visiteurs de l’aéroport rencontreront des exemples de panneaux de signalisation courants qui, lorsqu’ils sont sortis de leur contexte habituel, peuvent les amener à se gratter la tête et à penser : « comment avons-nous décidé que cela est censé représenter cette idée ? ”

YLW exposera l’art de juin 2023 à juin 2024.

