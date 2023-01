Une nouvelle nuance de vert convient parfaitement à Tom McGunnigal – Shaw Local

KEWANEE – Il porte une nuance de vert différente cette année, son trajet est d’environ une heure de plus et il entraîne des garçons plutôt que des filles.

Mais Tom McGunnigal découvre que le basket reste du basket, peu importe où et qui vous entraînez.

Après 22 ans d’entraînement de basketball féminin à la St. Bede Academy, son alma mater, McGunnigal a entamé un nouveau chapitre de sa carrière en tant qu’entraîneur de basketball masculin, directeur sportif et enseignant à la Wethersfield High School de Kewanee.

Certes, il ne savait pas grand-chose sur Wethersfield, en dehors de quelques concours contre St. Bede dans des sports ici et là. Mais, a déclaré McGunnigal, il se sent comme chez lui à l’endroit qu’ils appellent affectueusement “Goose Island”.

« J’ai toujours été impressionné de loin. Lorsque nous nous sommes rencontrés ou que je les ai vus, le comportement, l’attitude et la réputation se sont déroulés d’eux-mêmes à quoi ressemblait l’école, à quoi ressemblait la faculté et tout cela est bloqué », a-t-il déclaré.

“C’est une telle joie d’être ici à tous les niveaux et tout ce dans quoi j’ai été impliqué et toutes les personnes avec qui j’ai traité du côté de Wethersfield et du côté d’Annawan dans la coopérative, c’est tout simplement génial.”

McGunnigal a déclaré que le travail de son prédécesseur, Jeff Parsons, qui est devenu directeur adjoint / adjoint chez Fulton, en a fait une transition en douceur.

“Parlez d’un gars qui traverse les ‘T’ et les points ‘I'”, a déclaré McGunnigal. « Je viens d’avoir tout aligné et prêt à partir. Cela a été transparent. Emménagez simplement dans un appartement entièrement meublé et prêt à partir.”

L’entraîneur des Geese se sent à l’aise de porter la nouvelle nuance de vert, changeant ses chemises du Forest Green de St. Bede au Kelly Green de Wethersfield.

“Jay Hatch de Riverdale (entraîneur des filles) a dit:” C’est une sorte de mouvement vétéran pour rester dans le même modèle de couleur “”, a déclaré McGunnigal en riant. “Je me suis habitué au Kelly (vert). J’ai des noirs et des gris, du bleu et de l’argent pour la coopérative. C’est une belle couleur. Me va bien. Assez fier de l’athlétisme des Geese-Titans.

Les Geese ont un départ 9-7 sous la direction de McGunnigal. Ils se sont classés troisièmes dans leur propre Wally Keller Invite pour lancer la saison et ont remporté quatre de leurs cinq derniers et six de leurs neuf derniers.

“À (9-7) si loin après Noël, c’est peut-être mieux que ce qu’il devrait être”, a déclaré McGunnigal. “Battre le comté de Putnam lors du deuxième match de l’année était génial et nous venons de jouer au basket inspiré. Terminer troisième au Wally Keller a été un résultat formidable.

Une école 1A, deux des pertes de Wethersfield sont venues aux écoles 2A, Farmington et Sherrard, alors qu’ils ont battu Orion, un autre 2A. McGunnigal aime le défi de faire face à de plus grandes écoles.

“Ceux-ci nous testent et nous préparent pour le reste de l’année. Il n’y a jamais de problème avec ça », a-t-il déclaré. “Je resterai toujours fidèle si cela ne vous met pas au défi, cela ne vous changera pas. Nous cherchons à nous améliorer.

« La Lincoln Trail Conference est solide. Il y a une bonne compétition nuit après nuit. Nous sommes prêts pour le jeu de conférence et nous verrons ce que 2023 nous apporte.

McGunnigal, qui a mené les filles de St. Bede à un dossier de 434-242, huit championnats régionaux et un titre de section en 22 ans, a découvert qu’il y a deux grandes différences entre les entraîneurs de basketball masculin – la vitesse et la physique du jeu.

“J’ai toujours appris aux filles à jouer physiquement parce que c’est physique. C’est un jeu de contact », a-t-il déclaré. « (Le jeu des garçons est) beaucoup plus rapide. Je m’y suis adapté. Il y a beaucoup de choses que j’ai courues avec lesquelles je suis à l’aise. Ils le courent à un rythme plus rapide et ça a l’air tout aussi bien quand les filles le couraient.

Les philosophies de McGunnigal pour gagner au basket n’ont pas changé.

“Le basket-ball offensif est toujours un mouvement à 90% sans le ballon, gardez le ballon en mouvement, regardez à l’intérieur, jouez à l’envers. Défensivement, vous devez jouer dur, vous devez avoir de l’aide et vous devez tourner », a-t-il déclaré.

McGunnigal continue d’être un étudiant du jeu, essayant d’apprendre de nouvelles choses tout le temps.

« Si vous pensez que vous avez tout appris, vous prenez du retard. Chaque jour, j’apprends, que ce soit ma propre équipe ou le jeu en général », a-t-il déclaré. “Et toujours en regardant le match universitaire comme je le fais, la capacité de ramasser quelque chose et de pouvoir le traduire pour que ces gars l’utilisent est quelque chose que j’ai toujours fait et que je continue de faire.

“Je suis toujours en train de regarder, d’écouter et d’apprendre et d’essayer de mettre en œuvre ce que nous faisons ici et les enfants qui vont à l’école et jouent pour moi.”

Une chose qu’il apprend à faire est d’enseigner des cours de santé et de conditionnement physique.

“J’aime vraiment être dans la salle de classe pour enseigner. Ma première expérience en faisant ça. C’est vraiment agréable », a-t-il déclaré.

Le feu brûle toujours au plus profond de l’entraîneur vétéran.

«Les pertes sont toujours difficiles. J’ai toujours dit que lorsque vous gagnez, le crédit revient aux enfants et lorsque vous perdez, c’est sur moi », a-t-il déclaré. “Vous essayez juste de trouver ce que je dois faire mieux le lendemain pour aller mieux. C’est comme ça que je sais que je ne suis pas prêt à y renoncer car il faut encore attendre avec impatience les pratiques. C’est alors que tout le travail est fait.

“Lorsque les lumières du jeu s’allument, c’est aux garçons de montrer ce qu’ils ont appris, ce qu’ils savent et ce qu’ils peuvent faire.”

McGunnigal est ravi de la dernière ligne droite de la saison pour préparer son équipe à jouer son meilleur basket.

«Nous venons de faire les horaires d’entraînement de janvier à février (la semaine dernière) en regardant ce que nous avons fait et tous les trois jours, nous avons un match. Cela me donne trois jours pour me préparer avant cela », a-t-il déclaré. « C’est bien, surtout quand vous avez un groupe d’enfants qui veulent apprendre, jouer dur, gagner et réussir.

“Et pas seulement sur le terrain de basket, mais avec tout le reste, nous essayons de leur apprendre à être de jeunes hommes et des étudiants-athlètes et à faire tout ce qu’ils vont faire dans la vie.”

McGunnigal, 52 ans, ne pourrait être plus heureux d’atterrir à Goose Island pour poursuivre sa carrière d’entraîneur.

« C’est une excellente situation d’avoir des enfants qui passent de l’élémentaire à l’école secondaire. Travailler avec les entraîneurs du secondaire junior et les entraîneurs de niveau plus jeune. Pas nécessairement en disant: «Vous devez gérer cela», mais la terminologie, les pensées et les principes fondamentaux et insistez sur cela avec les enfants ici », a-t-il déclaré.

“C’est juste une mise en place pour les années à venir, ce que je prévois d’être ici pour les années à venir. Je ne considère pas cela comme un tremplin ou quelque chose comme ça. C’est un endroit où j’ai atterri. C’est le plan. L’intention. Lorsque la situation s’est présentée, c’était un endroit idéal pour atterrir pour moi.