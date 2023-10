Une nouvelle mission vers l’astéroïde riche en métaux Psyché rend les scientifiques « excités »

Dans la foulée de la mission de retour d’échantillons d’un astéroïde nommé Bennu, la NASA se prépare à lancer un vaisseau spatial vers un autre astéroïde.

Le Mission Psyché – du nom de l’astéroïde qu’il envisage d’étudier – devrait décoller jeudi au sommet d’une fusée SpaceX Falcon Heavy de Cap Canaveral, en Floride, où il entamera un voyage de six ans vers son domicile dans la ceinture d’astéroïdes.

Une fois arrivé, il continuera à orbiter autour de Psyché pendant deux ans, où il étudiera des éléments tels que sa composition, son âge et sa topographie.

Alors pourquoi la NASA se dirige-t-elle vers un autre astéroïde ?

Comme toujours, pour mieux comprendre la Terre.

La Terre est composée de trois couches : la croûte, le manteau et le noyau. Mais comme le noyau se trouve si profondément dans la planète, nous n’en savons pratiquement rien.

Mais dans la ceinture d’astéroïdes, qui abrite au moins un million d’objets, tous issus de la formation de notre système solaire il y a 4,5 milliards d’années, se trouvent peut-être des indices sous la forme d’astéroïdes riches en métaux. Et Psyché n’est qu’un de ces objets.

À ce jour, les astronomes n’ont pu obtenir des informations sur l’astéroïde, officiellement nommé 16 Psyché, qu’à partir du télescope spatial Hubble de la NASA et de l’appareil aéroporté désormais à la retraite. Télescope de l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA) .

Mais ils ont appris que cet astéroïde en forme de pomme de terre, large de 280 kilomètres, est probablement riche en métaux, contrairement à tout autre astéroïde. astéroïde que nous avons déjà visité .

« Nous avons probablement deux millions d’objets ou plus dans notre système solaire », a déclaré Lindy Elkins-Tanton, chercheuse principale de la mission Psyché. « Nous nous concentrons en quelque sorte sur les grandes planètes, mais il y a énormément plus de ces objets plus petits. Et ils sont de toutes sortes et de tous types différents. Et ils nous racontent différentes parties de l’histoire du système solaire. »

Les scientifiques souhaitent notamment comprendre comment se sont formés les noyaux de planètes rocheuses comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars et à quoi ils pourraient ressembler.

REGARDER | Mission Psyché de la NASA vers un astéroïde :

« Si vous voulez en savoir plus sur les noyaux métalliques, c’est notre meilleure option », a déclaré Elkins-Tanton, qui est également professeur à l’école d’exploration de la Terre et de l’espace de l’Arizona State University.

« Parce que nous ne pouvons aller au cœur d’aucune de nos planètes rocheuses – beaucoup trop chaudes, beaucoup trop de pression – mais elles créent ces champs magnétiques qui maintiennent notre atmosphère en sécurité, nous guident et ont un aspect très important d’habitabilité. »

Il existe deux théories principales sur la formation de Psyché. La première est qu’elle était en train de se former potentiellement en tant que planète, appelée planétésimale, mais qu’un autre corps l’a percutée, arrachant sa croûte supérieure, laissant derrière elle un noyau métallique.

Une autre théorie est qu’il serait issu de la formation de notre système solaire et aurait migré vers l’extérieur du soleil, où il réside maintenant dans la ceinture d’astéroïdes.

Mais les scientifiques pourraient se tromper sur ces deux théories.

« Psyché est tellement cool, parce que nous ne savons toujours pas vraiment ce que c’est », a déclaré Zoe Landsman, chercheuse scientifique à l’Université de Floride centrale et scientifique en chef au Center for Lunar and Asteroid Surface Science (CLASS).

Bien qu’il ne soit pas impliqué dans la mission, Landsman a étudié Psyché en profondeur et est enthousiasmé par les surprises que cette mission pourrait lui réserver. Psyché ne ressemble peut-être même pas à ce que nous pensons.

« Il n’y a vraiment rien de mieux que d’envoyer un vaisseau spatial vers l’objet. Et je pense qu’à chaque fois que nous allons dans un nouveau monde, il y a quelque chose qui bouleverse complètement nos attentes, et vous apprenez quelque chose d’extrêmement précieux sur le système solaire. »

D’une valeur de 10 000 quadrillions de dollars

En 2017, Elkins-Tanton a calculé combien Psyché pourrait valoir, pour un montant énorme de 10 000 quadrillions de dollars américainssi jamais nous avions les ressources nécessaires pour l’exploiter.

Mais, a-t-elle souligné en parlant avec CBC, il y a quelques mises en garde.

« Nous n’avons aucune technologie pour ramener Psyché sur Terre. Il n’y a aucun moyen de le faire. Et si nous le faisions, ce serait probablement une très mauvaise journée sur Terre, parce que nous n’avons pas non plus de technologie pour la mettre en place. orbite stable », a-t-elle déclaré. Et puis, même si on pouvait faire ça, on aurait inondé le marché et ça ne vaudrait rien. »

Même si l’exploitation minière spatiale peut ressembler à de la science-fiction, comme on le voit dans le livre et la série télévisée cultes Til Étendueles scientifiques imaginent que cela arrivera un jour.

L’exploitation minière spatiale est certainement un sujet actuellement discuté dans l’industrie spatiale – il existe même un nouveau Société canadienne des mines spatialesbien que de nombreuses sociétés minières spatiales je suis venu et reparti.

L’illustration de cet artiste représente Psyché, un astéroïde riche en métaux qui réside dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. (NASA/JPL-Caltech/ASU)

« Je pense que nous pourrions avoir des gens qui exploitent la ceinture d’astéroïdes », a déclaré Elkins-Tanton. « De bien des manières étranges, c’est un avenir plausible. »

Gordon Osinski, géologue planétaire à l’Université Western de London, en Ontario, qui n’est pas impliqué dans la mission Psyché, mais qui est le chercheur principal du premier rover lunaire du Canada, est d’accord, bien qu’il s’interroge sur le calendrier.

« Je pense que c’est inévitable », a-t-il déclaré. « La question est de savoir quand. Je pense que cela se produira d’abord sur la Lune, en raison de sa proximité, et ce sera de l’eau. » Concrètement, dit-il, l’exploitation des ressources sur place, ou dans le lieu que vous visitez, serait pratiquement nécessaire pour construire des bases sur des planètes ou des lunes.

Il a également souligné que Ressources naturelles Canada a mentionné l’avenir de l’exploitation minière spatiale dans un récent rapport intitulé Le Plan canadien pour les minéraux et les métaux.

Cependant, il pense que l’exploitation minière des astéroïdes est beaucoup plus lointaine, mais il pourrait y avoir de nombreuses bonnes raisons d’essayer, notamment l’exploitation minière de précieux éléments du groupe platineou PGE, qui sont utilisés dans des éléments tels que les batteries, les panneaux solaires et même les stimulateurs cardiaques et les aimants.

Mais peu importe ce que l’avenir nous réserve en termes d’opportunités d’exploration spatiale et d’exploitation minière, Elkins-Tanton a déclaré qu’elle était enthousiasmée par la mission à venir, mais qu’elle se sentirait mieux une fois qu’elle serait en route en toute sécurité vers l’astéroïde.

« Je suis totalement excitée par Psyché », a-t-elle déclaré. « Et j’espère que tout le monde est enthousiasmé par Psyché. Cela a été vraiment amusant de recevoir autant de soutien du monde entier. Les gens sont très intrigués par cette mission. »