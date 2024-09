Une nouvelle mise à jour PS5 est là pour corriger les bugs de Final Fantasy XVI

Sony dit la mise à jour d’aujourd’hui (version 24.06-10.01.00) améliore simplement les « performances et la stabilité du logiciel système » et ne mentionne aucun correctif spécifique pour le jeu. Mais un message partagé sur le site officiel Final Fantasy XVI Le compte X a déclaré plus tôt dans la journée qu’il avait été publié « en réponse aux plantages et aux bugs graphiques » signalés par les joueurs.