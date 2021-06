Une nouvelle mise à jour de OnePlus Watch ajoute plus de modes d’entraînement

OnePlus a lancé sa smartwatch il y a quelque temps et il a promis plus de 110 modes d’entraînement, mais ils n’étaient pas disponibles au lancement. Avec la dernière mise à jour portant une version du firmware B.52, les modes restants sont ajoutés.

Outre les 110 modes d’entraînement, la montre a accès au mode de course marathon et à la fonction de cadran de surveillance AI Outfit. Celui-ci est disponible sur la montre Oppo et ce qu’il fait est de scanner votre tenue et de générer un cadran de montre correspondant.

Le journal des modifications donne un conseil utile pour appuyer sur le cadran que vous avez choisi pour voir s’il y a une fonction cachée.

