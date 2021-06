Une nouvelle mise à jour bêta d’Android 12 est là pour votre Pixel

Google vient de sortir le Android 12 bêta 2.1 build pour les téléphones Pixel, probablement un peu comme un correctif de bogues avant d’obtenir la version bêta 3. La version mise à jour est disponible dès maintenant pour le Pixel 3, le Pixel 3a, le Pixel 4, le Pixel 4a et le Pixel 5.

Voici les nouvelles informations de build Android 12 Beta 2.1 à surveiller :

Date de sortie : 23 juin 2021

Version : SPB2.210513.011

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : juin 2021

Services Google Play : 21.18.16

Google dit avoir corrigé un tas de choses dans cette mise à jour « mineure », comme celle qui empêchait les utilisateurs d’accéder aux « choses » sur l’écran de verrouillage (ex: ombre de notification). Ils ont corrigé un autre problème qui empêchait les événements météorologiques et de calendrier d’afficher le widget At A Glance, un problème qui provoquait des animations nerveuses et un autre qui bloquait les indicateurs du microphone et de la caméra.

Téléchargements Android 12 bêta 2.1: Image d’usine | OTA

Pour obtenir des instructions sur la mise à jour vers la version bêta 2.1, vous souhaiterez consulter cet article si vous avez récupéré l’un de ces fichiers ci-dessus. Si vous faites partie du programme Android Beta, vous pouvez simplement vous asseoir et attendre la mise à jour, ou la vérifier en allant dans Paramètres> Système> Mise à jour du système.