Une nouvelle mine pourrait positionner le Québec comme chef de file du lithium, mais son passé mouvementé inquiète les habitants

Dans une vaste fosse à ciel ouvert à 550 kilomètres au nord-ouest de Montréal, des camions de 100 tonnes sillonnent les routes d’escalade, préparant l’ouverture de la mine.

Les veines blanc craie de ces roches contiennent des métaux, dont l’un des minéraux les plus recherchés au monde : le lithium, un composant clé des batteries de voitures électriques.

Lorsque la production redémarrera à la mine de lithium La Corne, au Québec, au début de l’année prochaine, elle devrait être l’une des seules mines de concentré de lithium fonctionnelles en Amérique du Nord et positionner le Québec comme chef de file canadien du lithium.

Sayona Québec, qui a acheté la mine en 2021, a déjà embauché environ 80 travailleurs à temps plein, et le maire de la municipalité voisine, Amos, affirme qu’il y aura sûrement des retombées économiques secondaires pour les résidents.

“En tant que Québécois, je suis fier”, a déclaré le PDG de Sayona Québec, Guy Laliberté. “Sachant que ce lithium (aura été) produit avec de l’énergie verte, de l’hydroélectricité… dans certaines réglementations environnementales très sévères et strictes.”

Mais d’autres sont plus sceptiques. Au cours des 10 dernières années, la mine de lithium a changé de propriétaire à quatre reprises, a été responsable de déversements graves et dommageables et a demandé la protection contre ses créanciers à deux reprises, malgré un investissement de 110 millions de dollars du gouvernement provincial.

L’usine de Sayona est située dans la région québécoise de l’Abitibi-Témiscamingue, à environ 550 kilomètres au nord-ouest de Montréal. (Sayona Québec)

Pendant ce temps, des groupes environnementaux et des membres de la Première Nation de Long Point ont parlé des autres projets de lithium proposés par Sayona dans la région, affirmant que les projets pourraient menacer l’eau, ainsi que le mode de vie des Anishinabeg.

C’est pourquoi certains experts affirment que même si l’extraction du lithium est importante, elle ne devrait pas être considérée comme une solution miracle au changement climatique simplement parce qu’elle alimente l’industrie des véhicules électriques.

“Il y a beaucoup de torts associés à l’extraction, tant pour les communautés que pour les écosystèmes”, a déclaré Teresa Kramarz, experte en exploitation minière à l’Université de Toronto.

Une ressource chaude à côté de l’eau la plus pure du Canada

Le Canada ne produit pas actuellement de lithium, mais possède environ 2,5 % de la production mondiale gisements de lithium connus.

C’est une anomalie sur le radar par rapport aux pays puissants du lithium tels que la Bolivie, l’Australie, le Chili et l’Argentine, tandis que la Chine contrôle la majeure partie de la capacité de traitement du monde. Pourtant, les législateurs canadiens ont signalé qu’ils désireux d’exploiter ce qu’ils peuvent.

Alors que les consommateurs abandonnent les voitures à essence, la demande de lithium a dépassé l’offre. L’analyse d’un expert indique que nous devons ajouter au moins 300 mines supplémentaires à l’échelle mondiale pour répondre à la demande actuelle.

“Nous avons du lithium au Québec, et il est important d’en profiter”, a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, aux journalistes en septembre.

À l’intérieur de l’usine de la mine de lithium La Corne, des machines broient le minerai en une forme plus concentrée de lithium. (Sayona)

Mais Olivier Pitre, directeur de SÉSAT, un groupe qui surveille les eaux souterraines de la région québécoise de l’Abitibi-Témiscamingue, affirme que l’activité minière dans la région pourrait avoir un effet sur certaines des eaux les plus pures d’Amérique du Nord.

L’Abitibi-Témiscamingue abrite une crête de sable et de gravier stratifiée vieille de 8 000 ans qui filtre naturellement la pluie et la neige. Le résultat est une eau si pure que la compagnie des eaux Eska est basée dans la région.

Pitre dit qu’en creusant un grand trou – la mine ou plusieurs mines – l’eau souterraine sera attirée au fond du trou par gravité. Cela risque de dépressuriser la nappe phréatique locale, provoquant l’assèchement des ruisseaux, des lacs et des rivières.

Il y a eu un scepticisme croissant dans la communauté quant aux opérations de la mine, a déclaré Pitre.

“Il y a ce sentiment général qu’il y a quelque chose qui ne va pas, probablement deux ou trois choses qui ne vont pas avec cette mine”, a-t-il déclaré.

Olivier Pitre, directeur d’un groupe de protection des eaux souterraines dans la région québécoise de l’Abitibi-Témiscamingue, a déclaré que l’activité minière dans la région menace une formation glaciaire unique qui filtre naturellement l’eau de la région. (Kate McKenna/CBC)

Problèmes passés, projets futurs

Lorsque le site de La Corne a réussi son étude de faisabilité pour produire du lithium en 2011, le maire local a déclaré que c’était comme “gagner à la loterie”. Mais depuis lors, le dossier a été au mieux rocheux.

En 2014, le site était présenté comme étant “en passe de devenir le quatrième producteur de lithium au monde”, selon le responsable du propriétaire de l’époque, Canada Lithium. La mine a fermé un peu plus d’un an plus tard, déposant une demande de mise en faillite.

Alors que la mine était opérationnelle sous l’ancien propriétaire, les médias ont rapporté au moins deux principaux contaminants environnementaux. Dans le premier, une rupture dans un réservoir a provoqué le déversement de millions de litres d’eaux usées. Lors d’un autre incident, un tuyau contenant des résidus a éclaté, laissant échapper près de 500 000 litres de déchets miniers.

En 2016, une société d’investissement chinoise a acheté la mine. Deux ans plus tard, le géant chinois de la batterie CATL l’a acheté, mais a déposé une demande de protection contre les créanciers deux ans plus tard.

Laliberté dit qu’il est au courant des problèmes passés, mais dit que la mine a passé toutes les réglementations environnementales du Québec et qu’ils font des tests réguliers pour surveiller leur site.

Il a également un plan pour accroître la viabilité financière de la mine. En plus de bénéficier de la demande accrue de lithium, il dit qu’ils investissent des sommes considérables – environ 100 millions de dollars – dans la remise à neuf de l’équipement.

Il prévoit également d’augmenter les revenus en créant un cluster de mines de lithium dans la région. Les deux autres projets miniers de Sayona, appelés Authier et Tansim, sont à un stade précoce de développement, mais lorsqu’ils deviendront des mines fonctionnelles, leur minerai sera transporté sur des dizaines de kilomètres jusqu’à La Corne pour y être concentré.

Sébastien D’Astous, maire d’Amos, au Québec, affirme que la mine apportera des emplois et de la richesse à la région, mais a déclaré qu’il aimerait que la région soit en mesure de traiter le lithium en plus de l’extraction du minerai. (Kate McKenna/CBC)

Sébastien D’Astous, le maire d’Amos, une ville de 13 000 habitants voisine de La Corne, dit vouloir que le lithium extrait au Québec soit également transformé au Québec. Si tout va bien dans le plan de Laliberté, d’ici 2025, l’usine de La Corne pourrait être la première en Amérique du Nord à franchir cette étape critique.

“Nous sommes le meilleur endroit au monde pour travailler avec ce type de minerai”, a déclaré D’Astous. “L’objectif est de créer un cluster de lithium ici et de s’assurer que l’économie sera construite sur ce cluster.”

Aucune raffinerie de ce genre n’existe au Canada. Pour l’instant, le lithium extrait de La Corne est destiné à être expédié à l’étranger pour être transformé en carbonate ou en hydroxyde de lithium, puis il peut être vendu aux fabricants.

‘Exploitation et développement dans notre arrière-cour’

Ni Tansim ni Authier ne devraient ouvrir de sitôt : Authier devra passer des audiences environnementales l’été prochain, et Tansim est toujours en phase exploratoire.

L’ancien chef anishinabeg Steeve Mathias a déclaré que sa communauté, la Première Nation de Long Point, est particulièrement préoccupée par le projet proposé de Tansim. C’est près du lac Simard, qui, selon Mathias, est le cœur de la communauté et le lieu de nombreuses pratiques traditionnelles, notamment la chasse, la pêche, la récolte de plantes médicinales et les cérémonies de guérison.

“Les gens ne sont pas prêts à soutenir ce genre d’exploitation et de développement dans notre arrière-cour”, a-t-il déclaré.

L’ancien chef anishinabeg Steeve Mathias affirme qu’un projet Sayona près de sa communauté natale de Winneway menace les activités traditionnelles telles que la chasse et la pêche. (Kate McKenna/CBC)

Première Nation de Long Point a demandé un financement à la province de faire sa propre étude des impacts environnementaux potentiels des activités de Sayona. Jusqu’à présent, Mathias dit qu’ils n’ont reçu aucune réponse.

À quelques kilomètres de Val-d’Or — une ville de la région de l’Abitibi-Témiscamingue si riche en minéraux, son nom se traduit en fait par « la vallée dorée » — Rodrigue Turgeon pointe un champ vide, mais pour un peu d’eau et de bleu-gris boue.

Ces boues – les résidus miniers d’une ancienne mine d’or – ne semblent pas naturelles, même dans la décomposition brune de novembre.

Turgeon, porte-parole du groupe MiningWatch Canada, appelle les Canadiens à voir les résidus et à comprendre que plus de lithium signifie plus de mines. Il veut que les Canadiens se demandent si c’est une bonne idée de remplacer l’extraction d’une ressource — l’essence — par une autre ressource — le lithium.

Le co-porte-parole de Miningwatch Canada Rodrigue Turgeon se tient devant les résidus – les résidus d’une mine d’or – et dit que les consommateurs doivent être conscients que les mines sont très nocives pour les écosystèmes locaux. (Kate McKenna/CBC)

“Il est important de reconnaître l’étendue des zones que nous polluons depuis des siècles dans l’histoire du Québec pour encourager cette industrie polluante qui ne poursuit que son propre profit”, a-t-il déclaré.

Turgeon a déclaré que les citoyens devraient résister à l’idée que le lithium sauvera l’environnement et plutôt changer leurs habitudes de consommation.

“C’est un passage d’un type de pollution à un autre. Nous devons vraiment commencer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire notre taux de consommation”, a-t-il déclaré.

Teresa Kramarz, experte en exploitation minière à l’Université de Toronto, affirme qu’en plus de l’exploitation minière, il doit y avoir des discussions sérieuses au Canada et à l’étranger sur des modes de transport plus durables, y compris l’augmentation du transport en commun.

“Tout le monde achète des voitures électriques et tout le monde a une Tesla dans son allée, je ne pense pas que ce soit durable… ce n’est ni juste ni durable.

REGARDER | Les véhicules électriques sont-ils vraiment si écologiques ?