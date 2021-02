Des dizaines d’organisations caritatives humanitaires et de groupes verts ont écrit à Boris Johnson pour protester contre l’approbation par le gouvernement d’une nouvelle mine de charbon au Royaume-Uni.

Ils préviennent que la décision est «embarrassante» lorsque la Grande-Bretagne accueille cette année des pourparlers internationaux, alors que d’autres pays seront exhortés à fixer des objectifs climatiques plus sévères.

Et ils appellent le Premier ministre à envoyer la décision à une enquête publique, affirmant qu’un retour en arrière «aiderait à restaurer la confiance dans le leadership climatique du gouvernement britannique, à la fois au niveau international et national».

Il y a exactement un an, M. Johnson a annoncé que la date limite pour l’élimination du charbon du système énergétique britannique serait reportée d’un an à 2024, dans le cadre d’une initiative gouvernementale visant à atteindre des émissions de carbone nettes nulles.

Mais plus tôt ce mois-ci, Robert Jenrick, le secrétaire du gouvernement local, a refusé de bloquer une décision de 2019 des conseillers du comté de Cumbria de donner le feu vert à la première mine de charbon profonde du Royaume-Uni en 30 ans.

C’était malgré les appels à l’intervention de M. Jenrick et malgré les promesses du gouvernement de décarboner rapidement l’économie.

La mine prendrait du charbon sous la mer d’Irlande pour fabriquer de l’acier, et les partisans disent que moins de charbon devrait être importé.

Les 81 personnes qui ont signé la lettre comprennent des représentants d’Oxfam, de Save the Children, de la RSPB, de la New Economics Foundation, des Amis de la Terre, des Wildlife Trusts, de Greenpeace et de Christian Aid.