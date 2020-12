Une mère transportant son enfant de trois mois dans un porte-bébé s’est vu refuser l’entrée dans un magasin populaire parce que cela enfreignait leur politique de distanciation sociale.

Kat Bailey, 35 ans, de West Bridgford, Nottinghamshire, a déclaré qu’elle était restée « bouchée » après un récent voyage à Makro au Midway de Nottingham mardi.

L’instructrice de fitness Mme Bailey, qui dirige Polekat Fitness et Bunjee Fit dans le centre-ville, ne pouvait pas croire que sa petite fille, qui était attachée à elle, pouvait enfreindre une telle politique.

Elle a dit que la règle discrimine les mères célibataires et celles qui ne peuvent pas trouver ou se permettre de garder leurs enfants.

Elle a déclaré à Nottinghamshire Live: « Mes centres de remise en forme sont fermés depuis mars et nous essayions de sécuriser notre studio Covid en allant à Makro.

«Ils m’ont refusé l’entrée en mars alors que j’étais avec mon fils de trois ans. C’était dû à la distanciation sociale et ils ont dit, à l’époque, « ce serait différent si vous aviez un bébé attaché à vous ».

« Alors, je viens de le brosser et je ne pouvais rien d’autre. Nous avons acheté nos produits de nettoyage chez un revendeur plus cher et les avons pris sur le menton.

« Mais quand nous sommes sortis du lock-out à nouveau et que nous avons pu partiellement ouvrir en tant que salle de sport, nous avons pensé faire un autre nettoyage en profondeur, alors nous sommes retournés à Makro.

«Mais ils m’ont de nouveau arrêté à la porte et m’ont dit » tu ne peux pas entrer avec un bébé « . J’étais abasourdi. Elle est littéralement attachée à moi.

«J’ai demandé à parler au directeur et on m’a juste fait fobber et ils ont répété la même phrase à nouveau » que c’était la politique de l’entreprise « . »

Mme Bailey demande maintenant à l’entreprise d’utiliser son bon sens et de comprendre qu’il est difficile pour les parents de laisser leurs bébés derrière eux pour entrer dans le magasin.

Elle a ajouté: « J’avais le sentiment que c’était une discrimination à l’encontre des parents célibataires, des parents sans garde d’enfants ou qui ne pouvaient pas se le permettre. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi.

«Nous n’avons pas réalisé de profit cette année et je n’ai pas les moyens de la mettre en garde d’enfants. J’essayais juste de gérer mon entreprise et de nourrir ma famille et ils étaient sans cœur.

«Ce sont des temps incertains, mais utilisez simplement un peu de bon sens. Les bébés sont dépendants et ont besoin de quelqu’un pour s’occuper d’eux en tout temps. Je ne peux pas la laisser dans la voiture ou sortir sans elle.

Une porte-parole de Makro a déclaré à Nottinghamshire Live: « La situation actuelle signifie que nous avons mis en œuvre certains changements dans nos magasins.

«Nous ne sommes ouverts qu’aux clients commerciaux et non au grand public.

«En raison de la nature de notre environnement d’achat et du nombre de clients que nous rencontrons, les enfants de moins de 16 ans ne sont actuellement pas autorisés à entrer dans l’agence et nous demandons également que seulement deux personnes achètent par carte client.

«Nous limitons également le nombre de clients dans nos succursales à tout moment.

«Voici quelques-unes des mesures que nous avons introduites pour garantir que nous opérons une« distanciation sociale »qui est si cruciale pour maintenir la santé, le bien-être et la sécurité de nos collègues et clients dans l’environnement difficile dans lequel nous travaillons tous.

«Nous sommes désolés d’entendre ces préoccupations; nous essayons simplement d’assurer la sécurité et le bien-être de tout le monde, tout en soutenant les centaines de milliers d’entreprises indépendantes que nous servons chaque semaine, qui servent leurs communautés locales.