Une nouvelle menace cachée pour les élections américaines

Certains le font et d’autres non. Il y a aussi des stratèges républicains et même des militants de Stop the Steal qui se plaindront (bien que rarement officiellement) que la poursuite des affirmations les plus baroques et manifestement complotistes à propos de l’élection ait donné une mauvaise réputation à ce qu’ils soutiennent aurait autrement été plus des arguments crédibles – en particulier des contestations de la légalité des extensions des dispositions et des infrastructures de vote par correspondance en réponse à la pandémie en 2020 dans certains États clés, qui sont généralement considérées comme ayant aidé Joe Biden.

Ces contestations ont été couronnées de succès devant les tribunaux d’un seul État, le Wisconsin, et personne n’a démontré que les extensions en question ont conduit à une fraude significative (un point que même le cabinet d’avocats conservateur qui a intenté le procès du Wisconsin a fait valoir).

Mais ils existent sur un spectre avec les batailles juridiques sur les droits de vote qui se déroulent depuis des années entre les républicains et les démocrates et les groupes de défense des droits civiques – les batailles auxquelles William Barr, l’ancien procureur général de Trump, se joindrait maintenant – et ne comptez pas sur la preuve d’un vaste complot de fabricants de machines à voter ou sur la découverte de fibres de bambou sur les bulletins de vote.

Cependant, les militants de base qui sont le plus intensément engagés dans le projet d’annuler les élections de 2020 sont souvent très investi dans les conspirations des machines à voter et une série d’autres affirmations non prouvées ou démystifiées. Il en va de même pour les personnalités qui ont investi le plus d’argent dans la cause, comme Mike Lindell, le directeur général de MyPillow, et Patrick Byrne, l’ancien directeur général d’Overstock.com.

Et bien sûr, il en va de même pour Trump, qui a personnellement ordonné à ses fonctionnaires du ministère de la Justice de traiter certaines des revendications les plus répandues, et qui a continué à les répéter depuis.

Un point à retenir de votre histoire est que Trump a utilisé ce fantasme d’élection volée pour solidifier son emprise sur les électeurs de base du GOP. Pourtant, cela a également chassé de nombreuses élites républicaines et électeurs diplômés d’université. Aidez-nous à évaluer les coûts et avantages politiques.