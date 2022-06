Une nouvelle marque d’activistes s’attaque à la guerre en Ukraine et à la crise climatique, ensemble

Ils circulent à travers le continent, voyagent en train, séjournent dans des hôtels bon marché, s’alimentent avec des cornflakes et du lait d’amande, essayant de coincer les meilleurs politiciens et hommes d’affaires d’Europe. Bien qu’ils ne soient peut-être pas aussi célèbres que Greta Thunberg, ils sont taillés dans le même tissu résistant et travaillent en étroite collaboration avec son mouvement Fridays for Future.

Leur message, que Mme Thunberg et Mme Lasota ont souligné dans une vidéo récente, est que la dépendance de l’humanité aux combustibles fossiles entraîne la misère et l’effusion de sang. Ils désignent non seulement la Russie, mais aussi l’Arabie saoudite, le Venezuela et d’autres États pétroliers ayant une longue histoire de conflits et de répression.