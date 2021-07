Une nouvelle maman séparée du nouveau-né quelques jours après l’accouchement en raison des diagnostics de Covid avertit les autres de se faire vacciner

Une maman qui a attrapé Covid après avoir accouché a été séparée de son nouveau-né au cours de la première semaine de sa vie.

Clair Griffiths exhorte maintenant les autres femmes enceintes à recevoir le vaccin avant qu’il ne soit trop tard.

Clair a été séparée de son nouveau-né Albie pendant la première semaine. Crédit : BPM

L’homme de 43 ans de Shrewsbury dans le Shropshire, a été testé positif pour le coronavirus il y a deux semaines et son fils Albie Evans a dû naître par césarienne d’urgence une semaine plus tôt.

Elle a été ramenée d’urgence à l’hôpital deux jours plus tard et n’a plus vu son fils depuis une semaine, rapporte Birmingham Live.

Clair a déclaré qu’on lui avait déconseillé de se faire vacciner en raison des médicaments qu’elle prenait pendant sa grossesse.

Mais les femmes enceintes sont plus à risque de complications si elles contractent le coronavirus.

Clair a posté sur Facebook en disant: « C’est si difficile à dire, cette semaine devrait être la semaine la plus heureuse avec la naissance de mon petit garçon.

« Mais ce n’est pas le cas, il est à la maison et je suis à l’hôpital avec une pneumonie Covid, parce que [people] ne reçoivent toujours pas de jabs pour aider, ce n’est pas agréable, s’il vous plaît, réservez vos jabs pour garder les gens en forme et en vie, et je serais avec mon bébé en ce moment. »

La mère a également posté une image d’elle-même dans une unité à forte dépendance à côté de son avertissement, auquel des centaines de personnes ont réagi en ligne.

Elle a ajouté : « Faites-vous vacciner, ça ne va pas vous faire de dégâts mais quoi [Covid] peut faire à d’autres de tous âges est pire, je ne vais pas récupérer le temps avec mon fils, les gens ont vraiment besoin de grandir. »

Une porte-parole du programme de vaccination Covid-19 dans le Shropshire, où vit Clair, a déclaré : « Il est vraiment important que les femmes enceintes se fassent vacciner contre Covid-19 dès que possible pour se protéger et protéger leur bébé.

« Les femmes enceintes atteintes de Covid-19 ont un risque plus élevé d’admission en soins intensifs que les femmes du même âge qui ne sont pas enceintes.

« Les femmes atteintes de Covid-19 sont également deux à trois fois plus susceptibles d’avoir leur bébé tôt que les femmes sans Covid-19.

« Les femmes enceintes présentant des affections cliniques sous-jacentes courent un risque encore plus élevé de souffrir de complications graves du Covid-19.

« Les vaccins offrent aux femmes enceintes la meilleure protection contre la maladie de Covid-19 qui peut être grave en fin de grossesse pour certaines femmes.

« La première dose du vaccin Covid-19 offrira aux femmes une bonne protection, mais elles ont besoin d’une deuxième dose pour obtenir une protection plus durable.

« Il n’est pas nécessaire d’éviter une grossesse après la vaccination contre le Covid-19. Il n’y a aucune preuve que les vaccins ont un effet sur la fertilité ou les chances des femmes de devenir enceintes.

« Le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a également déclaré que les vaccins peuvent être reçus pendant l’allaitement. »

L’avertissement de Clair intervient alors qu’un consultant luttant contre la pandémie en première ligne exhorte les femmes enceintes à se faire vacciner en disant qu’il y a un nombre « surprenant » de futures mamans hospitalisées avec le virus.