Une nouvelle maman manque désespérément de vivre sans enfants et se sent coupable

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Ayla Roberts (non représentée) dit que sa vie sans enfants lui manque après avoir eu son premier enfant. Getty Images

Mon mari et moi voulions désespérément un enfant et avons essayé pendant un certain temps d’en concevoir.

Cependant, quand j’ai eu ma fille, j’ai réalisé que ma vie sans enfants me manquait.

Je me sentais coupable de ces sentiments et il m’a fallu du temps pour m’adapter.

“Les bébés sont un tel cadeau.”

J’avais entendu cette phrase un million de fois pendant que j’étais enceinte, mais alors que j’étais assise dans mes bras avec mon nouveau-né qui hurlait, mon corps était inondé de tant d’émotions négatives qu’il était presque impossible à l’époque de la voir comme un « cadeau ».

Mon mari et moi avons eu du mal à concevoir

En 2020, mon mari et moi avons décidé d’essayer d’avoir un bébé. J’avais toujours pensé que je tomberais enceinte rapidement parce que c’était ce à quoi la société m’avait conditionnée à croire.

Mais le premier mois est passé. Et la prochaine. Et la prochaine. Test de grossesse négatif après test de grossesse négatif. Je me sentais tellement vaincu. En peu de temps, avoir un bébé est devenu mon obsession. Je suivais, enregistrais et recherchais constamment les symptômes sur Google, en vain.

Après un an de tentatives de conception, nous avons consulté un spécialiste de la fertilité. Elle n’a trouvé aucun problème médical chez nous, ce qui a rendu ma déception encore plus douloureuse et frustrante. Je voulais des réponses.

Nous avons décidé d’essayer l’insémination intra-utérine (IIU) en utilisant le sperme de mon mari et, étonnamment, je suis tombée enceinte après le premier tour. J’ai eu une grossesse merveilleuse et facile et j’étais tellement excitée de devenir maman. En septembre 2022, ma fille est née.

J’ai eu du mal après la naissance de ma fille

Même en tant qu’ancienne infirmière en pédiatrie, je ne me sentais absolument pas préparée aux réalités de la maternité. La dépression post-partum m’a durement frappé et j’ai pleuré presque tous les jours pendant les premières semaines. Et même si c’est embarrassant de l’admettre, j’ai commencé à en vouloir à mon bébé. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser qu’elle était la raison pour laquelle ma vie était si différente, la raison pour laquelle je ne pouvais plus faire ce que je voulais, quand je le voulais.

Mon cerveau était submergé de négativité et de tristesse. Ce n’était pas la nouvelle vie que j’avais imaginée. Cela ne me semblait pas magique ou béni comme on me l’avait fait croire.

Ayla Roberts dit qu’elle a eu du mal à s’adapter à la vie de nouvelle maman. Avec l’aimable autorisation de l’auteur

J’aime ma fille, ce que j’étais avant me manque

Avant d’avoir notre fille, mon mari et moi sortions tous les week-ends. Habituellement juste pour le dîner et les boissons, mais c’était un rituel que j’adorais beaucoup. La réalité de ne plus pouvoir faire ce que je voulais était très dure pour moi.

En plus de manquer mes rituels précédents, il était difficile de s’habituer à ma nouvelle routine. Aller n’importe où avec elle semblait être une corvée, qui reposait sur une planification cohérente en fonction de son emploi du temps. Et même lorsque le timing était parfait, il y avait tellement d’inconnues à chaque fois que je sortais avec elle. La facilité et la simplicité de ma vie sans enfants me manquaient. Mais je me sentais tellement coupable pour l’avoir manqué.

Évidemment, ma fille était très recherchée. J’ai essayé si longtemps de l’avoir, j’ai même demandé une intervention médicale pour la concevoir… et j’étais là, ressentant presque des regrets. Je me sentais comme un échec, mais plus que tout, je me sentais comme une mère épouvantable.

Avec le recul, je crois sincèrement qu’attendre d’avoir presque 30 ans pour essayer d’avoir un bébé est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai eu du mal à m’adapter à la vie avec un enfant. J’ai eu tellement d’années sans enfants que je m’étais profondément habituée à ce style de vie.

Il a fallu du temps pour s’adapter

Finalement, je me suis adapté, mais il m’a fallu beaucoup de temps pour surmonter la culpabilité. À bien des égards, j’ai dû surmonter le récit qui courait dans ma tête sur qui j’étais « censée » être en tant que mère et à quoi ma vie était « censée » ressembler.

Oui, mon ancienne vie me manque toujours, mais je suis moins rancunier et plus contemplatif en repensant à ma vie avant ma fille. C’était amusant. C’était insouciant. Et c’est tout à fait normal de le manquer et parfois d’avoir hâte de le récupérer.

Mais j’aime profondément ma fille. Elle me fait sourire tous les jours et je me sens très chanceux de l’avoir alors que tant de gens n’en ont pas l’occasion. Elle est un cadeau, je suis toujours moi, et c’est toujours ma vie – juste une version différente.