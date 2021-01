Alors qu’une grande partie du monde est confrontée à l’impact croissant de la pandémie de coronavirus, le choix du slogan du Partit Laburista de Malte – ou Parti travailliste (LP) – pour marquer la première année de mandat de Robert Abela semble particulièrement approprié pour une période aussi historique: «Sena Deciziva» ou «année décisive».

Pour le parti lui-même, ce fut une période de renouveau sous un nouveau chef et premier ministre qui a pris le pouvoir lorsque son prédécesseur, Joseph Muscat, a été démis de ses fonctions le 13 janvier 2020, après des mois de protestations.

Muscat, qui était Premier ministre depuis 2013, était devenu une figure controversée à la suite du meurtre de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia lorsque les relations entre Muscat, son chef de cabinet, deux ministres et les personnes accusées de son meurtre auraient été révélées.

Tuée en octobre 2017 lorsqu’une bombe posée dans sa voiture a explosé, Caruana Galizia avait découvert des allégations de corruption aux plus hauts échelons du système politique maltais, y compris des liens entre les politiciens et la pègre.

Muscat a été contraint de quitter ses fonctions en raison de la colère du public face à la gestion de l’enquête sur son assassinat, inaugurant une nouvelle figure de proue à la tête d’un nouveau gouvernement travailliste.

Comme l’a dit un autre politicien travailliste Harold Wilson, une semaine est une longue période en politique. Alors, quelle différence a fait une année à Malte?

‘Muscat sans succès économique’

« Je ne pense pas que grand-chose ait changé », a déclaré à Euronews Carmel Cacopardo, chef du parti AD + PD – The Green.

« En fait, Abela s’est présenté comme le candidat de la continuité dans l’élection pour contester la vacance laissée par Joseph Muscat, en contraste frappant avec son adversaire qui proposait d’avoir une table rase. »

Ce n’est pas une opinion isolée.

Manuel Delia, membre du comité exécutif de la Repubblika, le mouvement de la société civile qui a orchestré les manifestations appelant à la destitution de Mascate, est d’accord.

« Il n’y a eu aucune conséquence matérielle pour l’acte répréhensible pour lequel ils [Muscat and his ministers] résigné. Et c’est leur donner confiance dans leurs apparitions publiques pour nier tout acte répréhensible », a-t-il déclaré.

« Bien que tout l’édifice se soit effondré l’année dernière, il n’y a pas d’excuses, pas de regrets, et c’est important pour le gouvernement de Robert Abela », a déclaré Delia.

« S’ils s’excusent trop, s’ils reconnaissent qu’il y a eu des fautes, alors ils ont un grave problème politique parce que ce sont eux qui l’ont soutenu. La plupart des ministres du gouvernement d’aujourd’hui étaient des ministres du gouvernement de Joseph Muscat. »

Alors que les manifestations publiques de dissidence ont été étouffées en raison des restrictions liées à la pandémie, le meurtre de Caruana Galizia jette toujours une longue ombre à Malte, malgré les meilleurs efforts du nouveau gouvernement pour se dissocier de la crise institutionnelle qu’il a provoquée.

Abela, marquant sa première année en tant que Premier ministre, s’est adressé à la nation mardi, quelques jours à peine après qu’un sondage a montré que sa cote de confiance avait chuté au plus bas depuis son entrée en fonction.

« Le titre qui en est ressorti était: » Au cours de l’année écoulée, j’ai été honnête, tout comme mon gouvernement « . Il est significatif qu’il ait besoin de dire cela », a déclaré Delia.

Pour lui, le changement de direction n’a pas tracé de ligne sous les bouleversements politiques en cours dans l’État insulaire.

« C’est vraiment Joseph Muscat sans succès économique. C’est une continuation des politiques et attitudes de Joseph Muscat sans succès économique », a soutenu Delia.

Malgré la pression extérieure de l’Union européenne pour mettre en œuvre des réformes judiciaires et agir sur les allégations de corruption et de méritocratie, la montée d’Abela au poste de Premier ministre n’a pas accéléré les réformes au cours des 12 derniers mois.

« Les seuls changements qui ont été apportés ont été ceux qui lui ont été imposés, que ce soit par les circonstances ou par des associations étrangères qui font pression pour une réforme, en particulier la Commission de Venise qui a fait pression pour l’état de droit et diverses autres réformes, dont certaines ont été effectuées. , d’autres non », a déclaré Cacopardo.

Bloqué par le système

Selon un sondage Eurobaromètre publié en juin 2020, environ 89% des Maltais estiment que la corruption sur l’île est généralisée, soit une augmentation de 10 points depuis les dernières élections générales de 2017.

Malgré cela, les sondages ont toujours montré que le Parti travailliste avait une avance dominante sur ses rivaux le Parti nationaliste (PN). C’est cette position apparemment imprenable sur le paysage politique maltais, selon Delia, qui encourage le LP à traîner les talons dans la mise en œuvre des réformes.

« C’est cette confiance électorale qui leur donne un sentiment d’impunité de ne pas devoir d’explication à personne et que les gens continuent de s’en tirer avec des questions qui ont été révélées qui ont forcé les démissions l’année dernière », a déclaré Delia.

« Ils n’ont pas besoin de gérer leur relation avec le public car la majorité du public continue de les soutenir ».

Une opposition inefficace, Cacopardo et Delia en conviennent tous deux, est en partie responsable de la domination du Labour mais l’élection d’un nouveau chef, Bernard Grech, en octobre a vu le PN reconstruire son soutien et combler l’écart sur le LP.

Si la pression de l’UE a contribué à maintenir les réformes judiciaires à l’ordre du jour, il est pratiquement impossible de maintenir l’élan pour réformer le système politique maltais, selon Delia.

« Nous avons maintenant beaucoup moins d’alliés. Les partis politiques, qu’ils soient au gouvernement ou dans l’opposition, sont globalement satisfaits du statu quo institutionnel car ils ont chacun leur tour à gouverner seuls et maintenant nous agissons en dehors de cet espace », a-t-il déclaré.

« Puisque tout a été vu par deux ici à Malte, toute critique du gouvernement peut facilement être perçue comme servant les intérêts d’une opposition ».

Le système bipartite, qui, selon Cacopardo, est devenu ancré dans l’ADN de l’île, signifie également que d’autres voix politiques en faveur du changement sont exclues.

Fruit de la fusion de deux partis – l’Alternative démocratique (AD) et le Parti démocrate (PD) – en septembre 2020, AD + PD est effectivement devenu le troisième parti de Malte. Dans le système actuel, cependant, le parti, qui, lors du dernier scrutin, a obtenu 1,8% des voix, s’est depuis longtemps vu refuser une représentation au parlement du pays.

Les mécontents du statu quo se sont rassemblés sous la bannière du parti, mais les défis électoraux restent un obstacle.

« Nous avons ce soutien, mais cela ne se traduit pas toujours par des votes », a déclaré Cacopardo. « L’un des principaux handicaps est la situation de la radiodiffusion où le radiodiffuseur public soutient le gouvernement et les grands partis politiques ont leur propre chaîne de télévision et leur propre station de radio. Et c’est un autre handicap grave qui diminue, qui diminue considérablement notre capacité à communiquer » .

L’héritage positif de Daphné

Outre le système parlementaire solidifiant le pouvoir entre les mains de deux partis de l’establishment, l’activisme social et civique est encore un concept naissant sur l’île.

« Malte a une très faible tradition de campagne de la société civile sur les questions de démocratie », a déclaré Delia. « Ici, traditionnellement, nous nous alignons sur quel parti politique peut nous prendre de l’autre. Donc, je dirais que l’émergence de la société civile dans ce domaine est l’un des rares héritages positifs, si vous voulez l’appeler ainsi, de Daphné Caruana Galizia « .

La Repubblika en tant que mouvement naissant s’est largement fusionnée dans le vide laissé par Caruana Galizia et son journalisme indépendant. Officiellement formé en janvier 2019, le mouvement avait transformé les protestations concernant le traitement de son enquête pour meurtre des affaires discrètes en marches dans les rues de La Valette auxquelles ont assisté des dizaines de milliers de personnes en dix mois.

Le changement arrive, mais son rythme est si lent qu’il est peut-être imperceptible pour tous sauf ceux qui le poussent. La Repubblika et les partis politiques comme AD + PD ont plaidé pour des réformes, mais c’est une bataille difficile contre ce qui est perçu comme une machine politique bien huilée et des médias partisans.

« Ce dont nous avons besoin, c’est de la possibilité que, quel que soit le gouvernement au pouvoir, il y ait une conscience indépendante des motivations partisanes qui essaie de leur faire voir – et d’amener le public à voir – ce qui ne va pas », a déclaré Delia. «C’est ce que Daphné a fait d’elle-même.

Euronews a contacté le bureau du Premier ministre et le LP, mais aucun n’avait répondu au moment de la publication.

