Une nouvelle maladie transmise par les tiques tue le bétail aux États-Unis

Theileria peut provoquer l’avortement des fœtus chez les vaches. Il peut également provoquer une anémie si grave qu’une vache en mourra. En Australie, où la maladie se propage depuis 2012 et touche désormais un quart des bovins, la theileria coûte à l’industrie bovine environ 19,6 millions de dollars par an en réduction des rendements en lait et en viande, selon un papier 2021. Au Japon et en Corée, la perte combinée est estimée à 100 millions de dollars par an. Kevin Lawrence, professeur agrégé à l’Université Massey qui étudie la theileria en Nouvelle-Zélande, affirme que le pays a réussi à éviter les avortements parce que 95% des vaches vêlent au printemps là-bas, la même saison où il a vu la theileria infecter les vaches. Aux États-Unis, cependant, la saison de vêlage peut durer toute l’année. “Je pense qu’en Amérique, vous allez voir des avortements”, dit-il. “Vous allez voir des morts.”

Et pourtant, alors que l’industrie américaine de l’élevage a reconnu la présence de la theileria et la menace qu’elle représente, elle semble vouloir s’inquiéter sans détour. Dans des déclarations au MIT Technology Review, la National Cattlemen’s Beef Association, l’un des plus grands groupes de pression sur le bétail, a déclaré que les occurrences de la maladie restent rares aux États-Unis. Cela contredit l’expérience de McCall, la vétérinaire des Granos, qui en 2020 a rencontré la theileria dans 40 des fermes de Virginie qu’elle dessert. “Cela va coûter beaucoup de pertes économiques aux producteurs”, dit McCall, “qu’ils le sachent ou non.”

MATT EICH

Le département américain de l’Agriculture a financé des accords de coopération avec le Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine et l’Université de Géorgie pour mieux comprendre la distribution de la maladie et de la tique asiatique à longues cornes, respectivement. Mais certaines personnes, comme McCall, disent que l’agence n’en a pas fait assez. “Nous avons du mal à faire en sorte que l’USDA prête attention à cela car ils ne pensent pas que cela cause beaucoup de problèmes”, déclare McCall. “Et c’est comme, ‘Wow, vous n’avez aucune idée du nombre de problèmes que cela cause et à quel point cela pourrait être répandu.'”

Dans un papier 2019 concernant la surveillance de la tique asiatique à longues cornes, l’USDA a reconnu qu’elle n’avait pas réussi à contenir le problème. “L’objectif initial était d’éradiquer cette espèce de tique”, dit-il de ses efforts. Cependant, étant donné la propagation de la tique, cet objectif n’est “plus réalisable”. Aujourd’hui, l’agence et ses partenaires semblent jouer un jeu de rattrapage, à la grande frustration des chercheurs.

Il n’y a pas de programme national en place pour freiner l’infestation. Denise Bonilla, coordinatrice du programme de lutte contre la fièvre bovine à l’USDA, affirme que l’agence n’a pas les fonds nécessaires pour mettre en place un cadre autour de cette question spécifique. Elle dit que l’agence n’a pas pris de retard, mais ajoute : « Si vous demandez à quelqu’un dont les animaux sont morts si [the effort to control theileria] se passe assez vite, ils vous diront probablement non.

Les vaccins et les traitements contre les infections ne sont encore que des éléments sur une liste de souhaits. Jusqu’à ce qu’ils soient largement disponibles, les personnes sur le terrain ne peuvent que surveiller et tester, et même ce processus a parfois été retardé ou inexistant. Pendant ce temps, la tique asiatique à longues cornes continue de proliférer. S’ils commencent à propager des maladies aux humains, comme c’est le cas dans d’autres pays, les États-Unis pourraient également être confrontés à une crise de santé publique alarmante.