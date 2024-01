Une nouvelle longue étude sur le COVID révèle une inflammation élevée chez les patients alors que le Sénat appelle à davantage de recherches sur la « crise »

Une nouvelle étude dans Science met en lumière l’impact continu du long COVID, avec des recherches révélant des problèmes de santé supplémentaires et persistants pour certains des 16 millions de patients aux États-Unis.

La COVID longue est un syndrome, ou un ensemble de symptômes, qui persistent ou se développent après une infection aiguë au COVID-19 et peuvent durer des semaines, des mois ou des années. Il n’existe aucun test pour confirmer si les symptômes sont liés à un long COVID. Certains scientifiques suggèrent que le long COVID est causé par des cellules immunitaires hyperactives, mais la cause exacte reste floue.

L’étude a suivi 113 patients dans quatre hôpitaux différents en Suisse atteints de COVID-19 léger et grave et a révélé que 40 d’entre eux présentaient des symptômes de COVID long à six mois, dont 22 présentaient des symptômes persistants à 12 mois.

Les chercheurs ont examiné des échantillons de sang des 40 personnes ayant présenté des symptômes de COVID longs, les ont comparés à des témoins qui n’étaient pas infectés par le COVID-19 et ont découvert que ceux qui avaient un long COVID présentaient des signes d’inflammation (activité accrue du complément), de dérégulation des cellules sanguines (hémolyse). et activation plaquettaire) et des lésions tissulaires dans leur sang.

Les détails spécifiques de la petite étude peuvent aider à fournir « une base pour de nouvelles solutions de diagnostic », selon les chercheurs, pour cette maladie sans remède connu ni traitement approuvé par la FDA.

Bien que ces résultats révélant des preuves d’inflammation chez les patients présentant des symptômes de COVID longs ne soient pas entièrement surprenants ni spécifiques au COVID long, ils constituent un pas en avant dans l’identification de la cause du COVID long.

Cependant, ce ne sont pas seulement les chercheurs qui étudient les développements dans notre compréhension du syndrome. Cette condition a reçu une attention renouvelée de la part du gouvernement fédéral la semaine dernière, alors que le Comité sénatorial américain de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites a convoqué une réunion groupe de patients et d’experts pour témoigner sur les impacts du long COVID devant un groupe bipartisan de sénateurs.

Des agents de santé administrent le test PCR COVID-19 sur un site de test gratuit à Farragut Square le 28 décembre 2021 à Washington, DC Anna Moneymaker/Getty Images

Lors de la toute première audition du Sénat sur ce sujet, la sénatrice Tammy Baldwin a déclaré que les chercheurs et les responsables gouvernementaux doivent « accroître le sentiment d’urgence » quant à la compréhension et au traitement de la maladie.

Pour le sénateur Bernie Sanders, président de la commission, il faut faire davantage.

“Nous pensons que nous n’en avons pas fait assez, et nous espérons inverser la tendance”, a-t-il déclaré.

Des experts médicaux ont témoigné à l’audience, déclarant au comité que la maladie peut apparaître chez des patients de tous âges et de tous horizons, que le risque augmente avec les infections multiples et que les taux de COVID long sont plus élevés dans les communautés minoritaires.

“Le fardeau de la maladie et du handicap dû à une longue COVID est comparable à celui du cancer et des maladies cardiaques”, a déclaré le Dr Ziyad Al-Aly, MD, épidémiologiste clinicien à l’Université de Washington. “Nous devons développer des solutions durables pour prévenir les infections répétées par le SRAS-CoV-2 et le long COVID qui seraient adoptées par le public.”

Patients et soignants

Angela Meriquez Vázquezune patiente californienne de longue date du COVID, a témoigné qu’elle avait aidé plus de 15 000 patients grâce à un plaidoyer en ligne.

« Nous vivons le plus grand événement déstabilisateur de masse de l’histoire moderne », a-t-elle déclaré aux sénateurs.

En racontant sa propre histoire, Meriquez Vazquez, une ancienne coureuse, a déclaré qu’elle prend actuellement 12 médicaments. Bien qu’elle ait déclaré avoir réussi à continuer à travailler et à bénéficier de soins de santé, son état l’a obligée à travailler à domicile, en s’allongeant pour minimiser ses symptômes.

“Depuis l’émergence de la pandémie du SIDA, il n’y a jamais eu un tel impératif de changement à grande échelle dans les soins de santé, la santé publique et les structures inéquitables qui entraînent des risques exceptionnels de maladie, de souffrance, d’invalidité et de mortalité”, a déclaré Meriquez Vazzque.

L’un des sénateurs, le républicain Roger Marshall, a partagé son propre témoignage, révélant au comité qu’un de ses proches “fait partie des 16 millions de personnes” qui “souffrent depuis deux ans” de cette maladie.

Il a déclaré au comité que la maladie d’un membre de sa famille était « comme une mono(nucléose) qui ne disparaît pas », ajoutant que la personne avait consulté 30 médecins pour tenter de trouver de l’aide.

Marshall a déclaré qu’il fallait se concentrer davantage sur les traitements du COVID long dans les Centers for Disease Control and Prevention.

“Je suis frustré que notre CDC se concentre davantage sur les vaccins que sur les traitements”, a-t-il déclaré.

Les épidémiologistes et les chercheurs interviennent

Le Dr Al-Aly, lors de son témoignage, a appelé à plusieurs reprises les dirigeants et les experts médicaux de notre pays à s’unir pour faire face à la crise sanitaire actuelle.

“Nous sommes la meilleure nation du monde et nous pouvons résoudre ce problème”, a-t-il déclaré.

L’une des solutions proposées consiste à créer un nouvel institut de recherche multidisciplinaire pour lutter contre les maladies chroniques associées aux infections.

La recherche sur cette maladie a été « lente », a déclaré le Dr Charisse Madlock-Brown, Ph.D. de l’Université de l’Iowa, a déclaré lors de l’audience. Elle a souligné que les essais cliniques en sont à la phase de « médecine expérimentale » et a plaidé en faveur de davantage d’investissements pour identifier des traitements éprouvés.

Le sénateur Tim Kaine a déclaré que les National Institutes of Health avaient reçu plus d’un milliard de dollars depuis 2020 pour étudier le long COVID, et il a exhorté les représentants des NIH à témoigner devant le comité. En 2021, le NIH a lancé l’initiative Researching COVID to Enhance Recovery pour identifier d’autres facteurs de risque et causes de long COVID.

“Nous ne pouvons pas prendre deux ans juste pour nous préparer”, a-t-il déclaré.

Selon les informations les plus récentes du CDC, un long COVID peut provoquer jusqu’à 200 symptômes, notamment une fatigue chronique, des caillots sanguins, des problèmes gastro-intestinaux, un brouillard cérébral et des problèmes cardiaques. Les symptômes peuvent durer des mois, voire des années, après une infection au COVID. Les facteurs de risque de développer une longue COVID après une infection par la COVID-19 qui ont été identifiés comprennent une maladie grave à la COVID-19, des problèmes de santé sous-jacents (tels que l’asthme, le diabète, l’obésité ou des maladies auto-immunes) et le fait de ne pas recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Bien que l’intérêt du Sénat et la nouvelle étude scientifique soient prometteurs, des recherches supplémentaires doivent être menées pour trouver la cause spécifique pour laquelle certaines personnes contractent une longue COVID à cause du COVID-19, et d’autres non, et pour trouver des traitements efficaces.

Erin Hannon, MD, a contribué à ce rapport. Hannon est médecin résident en pédiatrie à l’Université Columbia/New York-Presbyterian Hospital et membre de l’unité médicale ABC News.