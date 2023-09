Une nouvelle loi sur le droit à la réparation arrive en Californie

Les propriétaires d’eappareils électroniques dans La Californie pourrait en bénéficier énormément lorsqu’une nouvelle loi, exigeant les constructeurs à proposer des pièces de rechange sur des périodes plus longues, entreà compter de juillet 2024.

La loi SB-244 sur le droit à la réparationco-parrainé par le La sénatrice californienne Susan Talamantes Eggman et le L’entreprise de réparation iFixit, basée à San Luis Obispo, a obtenu un 50-0 voix à l’Assemblée en septembre. 12, après avoir navigué avec un 38 voix contre 0 au Sénat le 30 mai. Le projet de loi se dirige maintenant vers un autre vote de procédure relativement mineur au Sénat avant d’être présenté au gouverneur Gavin Newsom pour sa signature.

La nouvelle loi donnera consommateurs la liberté de réparer leurs appareils à des tarifs abordables, tuant ainsi une mainmise vieille de plusieurs décennies dans lequel les fabricants ont dicté les prix des pièces, les frais de réparation, le coût des mises à jour logicielles et disponibilité des pièces de rechange et des outils. « L’ère des monopoles de réparation des constructeurs touche à sa fin, comme elle devrait l’être. » Kyle Wiens, le PDG de iFixit, a écrit dans un article de blog. « Une réparation accessible, abordable et largement disponible profite à tout le monde. »

Les fabricants d’électronique seront désormais tenus de fabriquer davantage conceptions réparables et fournir un accès égal aux pièces, outils, logiciels, diagnostics et documentation à des tarifs abordables. Cela permettra aux propriétaires de prendre en compte leur dysfonctionnement appareils à davantage d’ateliers de réparation, au lieu de devoir revenir en arrière au fabricant d’origine.

Le droit de la Californie à réparer la loi est la plus stricte encore aux États-Unis



Alors que Minnesota et New York avoir promulgué législation similaire ces derniers mois, la loi californienne va encore plus loin pour garantir que les fabricants fabriquent matériel de réparation disponible pendant des périodes prolongées après la production. Pièces et matériaux pour pproduits dans la fourchette de prix de 50 $ à 99,99 $, par exemple, volonté être maintenu disponible pendant trois ans ; pour les produits vendant au-dessus de 100 $, la stipulation s’étend à sept ans.

La loi était soutenu par 82 ateliers de réparation indépendants109 élus locaux, et plus de 50 groupes environnementaux et de consommateurs. «Le droit à la réparation devient rapidement la loi du pays», dit Gay Gordon-Byrne, le directeur exécutif de Repair.org. « C’est un énorme pas en avant, non seulement pour les Californiens, mais pour nous tous qui voulons simplement réparer nos affaires. » Au moins 28 de plus États envisagent une législation similaire cette année.

Le droit à la réparation arrive dans le jardin des Big Tech



La nouvelle loi californienne affecte certaines des plus grandes entreprises dont le siège est dans l’État, notamment Apple, Alphabet, Meta, Microsoft et HP. Cela relâche leur emprise sur un flux de revenus de réparation, tout en les obligeant à laisser d’autres effectuer des réparations abordables. Apple a dit qu’il soutient la nouvelle loi« car il inclut des exigences qui protègent la sûreté et la sécurité des utilisateurs individuels ainsi que la propriété intellectuelle des fabricants de produits. » Brittany Masalosalo, directrice des politiques publiques de HP, a également tweeté son le soutien de l’entreprise à la loi en septembre. 7.

Californie actuellement produit 772 000 des tonnes de déchets électroniques chaque année ; la possibilité de réparer les appareils cassés signifie qu’un plus grand nombre d’entre eux peuvent être réutilisés et qu’un moins grand nombre doit être entièrement jeté. Cela minimiserait également le besoin d’exploitation minière et de production supplémentaire pour remplacer dispositifs. Créer plus de concurrence et plus de choix pour les consommateurs sur le marché de la réparation devrait permettre aux ménages californiens d’économiser environ 5 milliards de dollars par an.