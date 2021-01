MIAMI (AP) – Pendant des années en tant que procureur fédéral à New York, Daniel R. Alonso a dirigé des équipes qui ont dû fouiller dans un labyrinthe de sociétés anonymes pour dénoncer des activités criminelles.

«Il a fallu enquêter sur toutes sortes de chaussures-cuir pour identifier qui était vraiment derrière ces sociétés écrans», a rappelé Alonso. «Il faudrait citer à comparaître des documents bancaires et des avocats, ainsi que des sources humaines, et même dans ce cas, vous vous retrouvez souvent dans une impasse.»

Désormais, grâce à une refonte décisive des lois américaines sur le blanchiment d’argent, localiser le produit de la corruption transnationale, du trafic de drogue et du financement des terroristes pourrait être aussi simple que quelques touches.

La nouvelle législation adoptée discrètement par le Congrès le mois dernier après une lutte de dix ans est la réforme bancaire la plus radicale de son genre depuis l’adoption du Patriot Act, au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Pour la première fois, les sociétés écrans devront fournir les noms de leurs propriétaires sous peine de lourdes peines et peines de prison. Les informations seront stockées dans une base de données confidentielle accessible aux forces de l’ordre fédérales et partagées avec les banques qui sont souvent des complices involontaires de la corruption internationale.

«Ce n’est pas une exagération que cette loi change sérieusement la donne», a déclaré Alonso, qui est maintenant en pratique privée et conseille ses clients sur les questions de corruption étrangère et de lutte contre le blanchiment d’argent.

La loi sur la transparence des entreprises a été intégrée à un projet de loi sur les dépenses de défense, d’abord opposé par son veto par le président Donald Trump, puis annulé par le Congrès le jour du Nouvel An.

Il a été introduit par la représentante Carolyn Maloney, une démocrate de New York, en 2010 et a très tôt fait face à l’opposition de banques et de groupes commerciaux inquiets de la bureaucratie, ainsi que d’États tels que le Delaware et le Wyoming, qui tirent des revenus importants de l’enregistrement chaque année en aux États-Unis de près de 2 millions de sociétés et sociétés à responsabilité limitée.

Mais une série de scandales financiers internationaux impliquant l’instance dirigeante du football, la FIFA et la banque de développement 1MDB de Malaisie, ainsi que la fuite des soi-disant Panama Papers, ont finalement adouci les critiques en révélant le rôle de premier plan joué par les sociétés écrans secrètes dans la dissimulation des bénéfices d’une activité illicite.

L’histoire continue

Le système financier américain – le plus grand et le plus stable du monde – a longtemps été un aimant pour l’argent sale. Mais les outils pour prévenir les abus de la part de mauvais acteurs n’ont pas suivi le rythme de la technologie et de la prolifération des transactions instantanées en ligne à travers les frontières.

La nouvelle loi vise à renforcer les contrôles en créant un registre géré par le département du Trésor qui contiendra les noms des véritables propriétaires des sociétés écrans créées au pays ainsi que des sociétés étrangères menant des affaires aux États-Unis.

La création d’une société écran dans des États comme le Delaware ne nécessite guère plus qu’un paiement de 90 $ de frais et une lettre d’une page indiquant le nom de l’entité, une boîte postale et un agent enregistré qui est souvent un cabinet d’avocats dédié à la création de sociétés en vrac. Les vrais propriétaires sont rarement répertoriés, leurs identités cachées sous un réseau de filiales. Mais une fois créées, les entités peuvent être utilisées pour acheter des actifs légitimes, tels que des biens immobiliers, en utilisant des fonds mal acquis transférés furtivement sur un compte bancaire américain.

Une de ces sociétés basée au Delaware, Essential Consultants LLC, a été utilisée par l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, pour dissimuler des paiements en argent silencieux à la star du porno Stormy Daniels. D’autres enregistrés dans l’État ont été liés à des officiers militaires corrompus au Venezuela, à des guérilleros du trafic de drogue de Colombie et à l’ancien dictateur zimbabwéen Robert Mugabe.

«Le Congrès a tardé à reconnaître que le secret est bel et bien vivant aux États-Unis», a déclaré David P. Weber, un ancien enquêteur du Trésor américain qui était l’un des deux experts à examiner les Panama Papers avant leur publication. «Les kleptocrates et les fonctionnaires étrangers corrompus n’avaient pas besoin de comptes bancaires secrets en Suisse. Ils étaient juste ici.

Moins vantée, la loi élargit également considérablement les récompenses accordées aux lanceurs d’alerte. Plus précisément, les personnes qui présentent des preuves de malversations financières ont le droit de recevoir jusqu’à 30% de l’argent saisi par les services du Trésor ou de la justice lorsque leurs informations aboutissent à des actions répressives. Auparavant, les bourses étaient plafonnées à 150 000 $.

«Cela pourrait finir par être la sauce secrète», a déclaré Michael Nadler, un procureur fédéral récemment retraité à Miami qui a porté des accusations contre des dizaines de fonctionnaires vénézuéliens corrompus. «Il a le potentiel de militariser les dirigeants d’entreprise de bas rang qui ont accès à des informations sensibles sur les clients et voient des comportements criminels.»

Le ministère de la Justice aura également des pouvoirs élargis pour exiger des relevés bancaires étrangers lorsqu’il soupçonne une activité criminelle. Et la loi étend également la surveillance au commerce des antiquités de grande valeur. Des œuvres d’art coûteuses – un moyen fréquent de cacher le produit de la corruption – peuvent également être mises à la portée des lois anti-blanchiment en attendant une étude que le gouvernement doit produire dans un délai d’un an.

Bien que l’impact de la loi puisse prendre du temps à se faire sentir, les experts estiment que cela éloignera des États-Unis une partie de l’argent sale de l’étranger qui a fait grimper les prix de l’immobilier dans les grandes villes comme New York, Miami et Los Angeles.

Mais personne ne s’attend à ce que le crime et la corruption cessent. Une faiblesse de la loi, dit l’ancien enquêteur du Trésor Weber, est qu’elle poussera les crimes plus loin dans l’obscurité, loin des États-Unis vers des juridictions moins réputées où le secret demeure.

«À bien des égards», a-t-il déclaré, «c’est comme un jeu de plusieurs millions de dollars de coups de taupe.»

___

Suivez Goodman sur Twitter: @APJoshGoodman