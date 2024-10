Une nouvelle loi rend possible les transitions présidentielles en duel

WASHINGTON– Il y aura 77 jours entre Jour d’élection et inaugurationune période pendant laquelle le président élu peut préparer son administration à prendre le pouvoir du président Joe Biden.

Longtemps bâti sur la tradition et le bipartisme, le scrutin présidentiel transition a explosé en un point de discorde politique il y a quatre ans, après que le président de l’époque Donald Trump a fait des allégations sans fondement à contester sa perte et son administration le lancement du processus de transition a été retardé de plusieurs semaines.

Cette année, une nouvelle loi vise à amorcer la transition plus tôt, quel que soit le vainqueur. Mais si aucun des candidats des principaux partis ne concède après le jour du scrutin, les règles mises à jour permettront aux deux camps d’obtenir un financement gouvernemental et un soutien logistique supplémentaires pour commencer à œuvrer en faveur de la transition vers le pouvoir. Cela pourrait conduire à la fois au vice-président Kamala Harris et Trump pourrait rassembler des gouvernements en duel pendant des semaines.

« Les règles ne peuvent pas nous mener plus loin, et en fin de compte, il faut que les acteurs du système travaillent vers un objectif commun », a déclaré Max Stier, président-directeur général du Partenariat à but non lucratif pour le service public, qui a travaillé avec les candidats et les titulaires sur les transitions. . « Tout le monde devrait avoir l’objectif commun de veiller à ce que le transfert du pouvoir se fasse en douceur et de manière efficace. Et cela nécessite une coopération que la loi ne peut à elle seule faire respecter.»

Voici un aperçu de la manière dont les changements destinés à résoudre les problèmes d’il y a quatre ans pourraient ne pas résoudre les problèmes à venir cette fois-ci, et où en est la transition à venir entre-temps :

Atout menti sur la fraude électorale généralisée qui ne s’est pas produitretardant le début de la transition d’une administration à l’autre en 2020, du jour du scrutin du 3 au 23 novembre.

Le chef de l’Administration des services généraux nommé par Trump, Emilie Murphya consulté la loi de transition datant de 1963 et a déterminé qu’elle n’avait aucun pouvoir juridique pour déterminer un gagnant – et commencer à financer et à coopérer avec une transition vers une administration Biden – parce que Trump contestait toujours les résultats devant les tribunaux.

La GSA agit essentiellement en tant que propriétaire du gouvernement fédéral, et il a fallu attendre les efforts de Trump pour renverser les résultats d’élections libres et équitables. s’était effondré dans des États clés que Murphy a accepté formellement » déterminer un président élu » et entamer le processus de transition. Trump a également finalement publié sur les réseaux sociaux que son administration coopérerait.

Adoptée en décembre 2022, la loi sur l’amélioration de la transition présidentielle exige désormais que le processus de transition commence cinq jours après l’élection, même si plus d’un candidat n’a pas concédé.

Cela évite de longs délais et signifie « qu’une « vérification affirmative » de la GSA n’est plus une condition préalable pour bénéficier de services de soutien à la transition », selon les directives de l’agence sur les nouvelles règles.

Mais la nouvelle loi impose également le soutien et la coopération du gouvernement fédéral aux deux candidats pour entamer une transition. Il déclare que ce soutien devrait se poursuivre jusqu’à ce que « des contestations juridiques importantes » susceptibles de modifier les résultats des élections aient été « substantiellement résolues », ou lorsque les électeurs de chaque État se réuniront en décembre pour choisir officiellement le vainqueur du collège électoral.

Cela signifie que le gouvernement accordera potentiellement suffisamment de soutien pour que les deux parties puissent préparer une administration jusqu’à la mi-décembre – environ un mois seulement avant le jour de l’investiture, le 20 janvier.

Derek Muller, professeur de droit à l’Université de Notre Dame et expert en transition présidentielle qui a témoigné en faveur de la législation, a déclaré que celle-ci garantirait que potentiellement deux candidats recevraient un soutien pour la transition, l’un d’entre eux finissant par tomber. Il a déclaré que c’était préférable à une situation dans laquelle aucun soutien à la transition n’est accordé à l’une ou l’autre des parties, ce qui peut entraîner des retards conduisant à des manquements en matière de sécurité nationale.

«Dans le passé, aucun des deux candidats n’obtenait de financement. Maintenant, c’est les deux », a déclaré Muller.

Il a évoqué les élections contestées de 2000, au cours desquelles la GSA n’avait pas déterminé le vainqueur avant que le recomptage en Floride ne soit réglé le 13 décembre – soulevant des questions sur les lacunes en matière de sécurité nationale qui pourraient avoir contribué à ce que les États-Unis soient sous-préparés aux attentats du 11 septembre. l’année suivante.

« Cela peut durer jusqu’à la mi-décembre. Il ne fait aucun doute que c’est un risque », a déclaré Muller à propos d’éventuels efforts de transition en duel après les élections de cette année. « Mais je pense que c’est un risque qu’ils veulent prendre. Et même la mi-décembre est encore à un mois de l’inauguration, donc au moins vous avez une certaine certitude.»

Cependant, même aujourd’hui, Trump continue de prétendre faussement qu’il a gagné en 2020 et dit seulement qu’il acceptera les résultats de novembre prochain si ils sont justesce qui permet de l’imaginer facilement le faire seulement s’il gagne – et potentiellement de mettre la nouvelle loi à l’épreuve.

Le processus de transition tentaculaire commence à pourvoir environ 4 000 postes gouvernementaux par des personnes nommées par des politiciens – des personnes spécifiquement recrutées pour leur poste par l’équipe du président élu. Cela commence souvent par les départements clés du Cabinet.

L’équipe de Harris a déjà conclu un accord avec l’administration Biden pour utiliser les bureaux du gouvernement à Washington et d’autres ressources, et pour commencer à examiner les recrutements potentiels clés pour la sécurité nationale.

L’équipe de Trump n’a signé aucun accord de transitionn’ayant pas respecté les délais pour s’entendre avec la GSA sur des questions logistiques telles que les bureaux et le support technique, et avec la Maison Blanche sur l’accès aux agences, y compris les documents, les employés et les installations.

Stier, du Partenariat pour la fonction publique, a déclaré que le mépris de l’administration Trump pour le processus de transition remonte à 2016, lorsque le président élu de l’époque a licencié son coordinateur de transitionancien gouverneur du New Jersey. Chris Christiepuis a passé des mois au début de son mandat à essayer de rattraper son retard sur les problèmes de base en matière de personnel.

Stier a déclaré que les accords visant à préparer la transition ne sont que « le pistolet de départ – il ne s’agit pas réellement de la course ». Le processus complet, a-t-il déclaré, « nécessite une compréhension approfondie de notre gouvernement et une volonté d’apprécier l’importance du processus ».

Aucune des deux parties ne repartira totalement de zéro. Même si Harris construira son propre gouvernement, elle pourrait exploiter certains vestiges de l’administration Biden, dont elle était vice-présidente. Trump va recruter une nouvelle équipe, mais il a bâti une toute nouvelle administration en 2017 et peut le faire à nouveau.

Harris pourrait également choisir de conserver les nominations de Biden confirmées par le Sénat comme secrétaires de cabinet par intérim, juste au cas où il serait difficile d’obtenir ses nominations par le biais d’un Congrès post-électoral contrôlé par le Parti républicain. Elle a promis de nommer un républicain dans son cabinet, l’un des premiers favoris étant l’ancien représentant du Wyoming. Liz Cheney – autrefois troisième membre du GOP de la Chambre et fille d’un vice-président républicain – qui a fait campagne avec Harris.

Trump a déclaré qu’il pourrait faire appel à un ancien candidat indépendant à la présidentielle et anti-vaccination activiste Robert Kennedy Jr. sur les questions de santé et faire en sorte que les Sud-Africains Elon Musk un secrétaire fédéral à la « réduction des coûts ».

Quoi qu’il en soit, John Kirby, porte-parole de Biden en matière de sécurité nationale, a déclaré que l’administration actuelle était prête à assurer une transition appropriée, « quelle que soit la manière dont les choses se dérouleront lors de l’élection ».