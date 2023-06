Une nouvelle loi obligeant Facebook et Google à payer pour les informations suscite des éloges et des critiques

L’adoption de la loi controversée du gouvernement fédéral sur les informations en ligne a mis en évidence la division sur la loi, le géant de la technologie Meta ayant déclaré qu’il bloquerait les informations sur ses plateformes de médias sociaux en réponse à la législation.

Le projet de loi C-18 a reçu la sanction royale après un vote final au Sénat jeudi. La loi obligera certaines entreprises technologiques à payer pour le contenu d’actualités qu’elles partagent sur leurs plateformes.

Meta a annoncé dans un communiqué de presse après l’adoption de la loi qu’il bloquerait les nouvelles pour les utilisateurs canadiens afin de se conformer à la loi, et le fera avant que C-18 n’entre en vigueur dans six mois, bien qu’il n’ait pas donné de date.

Ils travaillent comme s’il n’y avait pas de règles. – Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez

Dans une entrevue avec CBC News Network Rosemary Barton en directle ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a défendu le C-18 comme étant nécessaire pour soutenir les journalistes et les organes de presse canadiens et réglementer les grandes entreprises de technologie.

« Nous disons simplement aux géants de la technologie, eh bien, vous devez considérer que cela a de la valeur et payer pour cette valeur – pas plus, pas moins [than] ce qui est juste », a déclaré Rodriguez à l’animatrice Rosemary Barton.

Rodriguez a déclaré qu’il espérait que Meta négocie avec le gouvernement et a déclaré que les grandes entreprises technologiques devraient accepter davantage de réglementation.

« Ils travaillent comme s’il n’y avait pas de règles. C’est un peu comme le Far West où ces gens peuvent venir ici et faire ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré.

« Ça ne marche pas comme ça au Canada, pas dans une démocratie, et je ne peux pas accepter qu’une compagnie comme Meta vienne ici et nous menace, et menace un pays souverain, et si on ne défend pas les Canadiens, qui va ? » Il a demandé.

Des préoccupations non résolues, selon Google

Google Canada a déclaré jeudi dans un communiqué qu’aucune de ses préoccupations concernant C-18 n’avait été résolue, mais qu’il envisageait de travailler avec le gouvernement sur la loi.

La loi sur les actualités en ligne oblige les deux sociétés à conclure des accords avec les éditeurs d’actualités pour les payer pour le contenu d’actualités qui apparaît sur leurs sites si cela aide les géants de la technologie à générer de l’argent.

Mais la législation a suscité un débat au Parlement et au-delà sur le rôle du gouvernement dans le soutien des médias et la réglementation des géants de la technologie.

Un porte-parole du chef conservateur Pierre Poilievre a dirigé CBC vers un tweet Poilievre posté Vendredi matin.

« Voilà. Pas à pas, le gouvernement Trudeau fait délibérément obstacle à ce que les gens peuvent voir et partager en ligne », a déclaré Poilievre dans le tweet, qui comprenait une capture d’écran du communiqué de presse de Meta.

Poilievre a dit dans un tweet a envoyé plus tard vendredi qu’il « abrogerait les lois de censure de Trudeau et ramènerait la liberté d’expression » s’il devenait premier ministre.

Voilà. Pas à pas, le gouvernement Trudeau entrave délibérément ce que les gens peuvent voir et partager en ligne. pic.twitter.com/mZP1SQ9lfD —@PierrePoilievre

Mais Peter Julian, le porte-parole du NPD en matière de patrimoine canadien, a critiqué à la fois la décision de Meta et l’opposition de Poilievre à C-18.

« L’annonce de Meta de mettre fin à l’accès aux nouvelles pour tous les utilisateurs au Canada en représailles au projet de loi C-18 est totalement inacceptable. Le NPD a travaillé fort pour s’assurer que cette loi protège l’accès à des nouvelles fiables et place les géants du Web et les médias locaux sur un pied d’égalité », a-t-il déclaré. a déclaré dans une déclaration aux médias.

« Plutôt que de défendre les médias locaux, les conservateurs de Poilievre préfèrent défendre les intérêts des géants du Web super riches. À l’ère des fausses nouvelles, nous avons besoin d’un meilleur accès à des médias et à des reportages fiables, pas moins. »

Meta et Google ont expérimenté le blocage des informations sur leurs plates-formes pour certains utilisateurs en prévision de l’entrée en vigueur du projet de loi.

C-18 s’inspire d’une loi australienne similaire. Meta, alors connu sous le nom de Facebook, a bloqué les informations sur la plateforme pendant une courte période avant de conclure un accord avec le gouvernement australien.

Les médias saluent la nouvelle loi

Le projet de loi a trouvé le soutien de nombreux médias, éditeurs et organisations de défense des droits qui affirment qu’il aidera à soutenir une industrie de l’information canadienne en difficulté.

« [The bill’s passage] est une première étape importante pour uniformiser les règles du jeu et remédier à l’important déséquilibre de pouvoir sur le marché entre les éditeurs et les plateformes, et pour rétablir l’équité et assurer la durabilité de l’écosystème canadien des médias d’information », a déclaré Jamie Irving, président de News Media Canada, un organisme de défense organisation pour les médias imprimés et en ligne canadiens.

Dans une entrevue avec CBC News Network Pouvoir & Politiquele président de Médias d’Info Canada, Paul Deegan, a déclaré qu’il était convaincu que Meta, le gouvernement et les médias pourraient parvenir à un accord.

« Ces entreprises gagnent beaucoup d’argent au Canada. … Le Canada est un marché très attractif pour Facebook, et c’est dans leur propre intérêt, c’est dans leur intérêt économique, de continuer à offrir des nouvelles sur leur plateforme », a déclaré Deegan à l’animateur David Cochranne. .

« Nous sommes convaincus à 100% que nous pouvons proposer quelque chose avec lequel nous pouvons vivre, et avec lesquels ils peuvent vivre. »

L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a également salué l’adoption de C-18.

« Cette législation indispensable garantira que nos entreprises de presse locales, y compris celles de nos diffuseurs privés, disposent d’un cadre de négociation équitable avec les plateformes en ligne sur la valeur tirée de leur contenu », a déclaré CAB dans un communiqué.

« Il s’agit d’une étape positive pour corriger le déséquilibre qui existe entre les entreprises de presse canadiennes et les géants du Web étrangers qui bénéficient financièrement de l’utilisation de leur contenu », a déclaré le président de l’ACR, Kevin Desjardins, dans le communiqué.

Maria Saras-Voutsinas, directrice exécutive du Conseil national de la presse et des médias ethniques du Canada, a déclaré que l’organisation était « ravie » que le projet de loi ait été adopté.

« Je pense que cela va sauver l’industrie », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espère que Meta changera sa position sur la loi.

« Cela aurait été formidable si nous pouvions simplement collaborer au lieu de jouer à ce type de jeux, donc c’est dommage. Je suis vraiment déçu », a déclaré Saras-Voutsinas.

Le gouvernement dit dans un communiqué que les revenus de la télédiffusion, de la radio, des journaux et des magazines ont chuté de près de 6 milliards de dollars entre 2008 et 2020, et que depuis 2008, 474 médias d’information ont fermé leurs portes au Canada.

Bill a des défauts : Expert

Michael Geist, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit d’Internet et du commerce électronique et professeur de droit à l’Université d’Ottawa, a déclaré que Meta ne tire pas beaucoup de valeur économique du contenu des nouvelles et que l’industrie de l’information a plus besoin de Facebook que l’inverse.

« Je pense que le gouvernement s’est reculé dans un coin malheureux avec des conséquences assez évidentes », a déclaré Geist dans une interview vendredi avec CBC News Network.

Geist a déclaré que le gouvernement aurait pu adopter une approche différente pour soutenir les médias canadiens, comme la création d’un fonds soutenu par les recettes fiscales des entreprises technologiques comme Meta et Google.

Une telle approche, a-t-il ajouté, aurait été moins compliquée.

« Je pense donc qu’il y avait beaucoup de risques et de problèmes réels avec cette législation. Il y avait de meilleures alternatives », a déclaré Geist.

« Et pour une raison quelconque, le gouvernement a semblé déterminé à dire non, c’était l’approche qu’il allait adopter, et n’a jamais pris particulièrement au sérieux les risques associés à son approche. »

Michael Geist, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit d’Internet et du commerce électronique, a déclaré que le gouvernement aurait pu adopter une approche différente pour soutenir les organes de presse que de faire payer des géants de la technologie comme Meta pour les liens vers leur contenu. (Guillaume Lafrenière/CBC)

Geist a déclaré que Google est plus susceptible de parvenir à un accord avec le gouvernement que Facebook, étant donné la différence entre les deux plates-formes en ce qui concerne la valeur du contenu des actualités.

Rodriguez a déclaré que les discussions avec Google se déroulaient bien.

« Ils étaient très constructifs, très positifs, donc Google a une approche, Meta a l’autre », a-t-il déclaré.

« Je suis un peu surpris et déçu par Meta parce qu’ils continuent de menacer les Canadiens, ils continuent de menacer le gouvernement, et ça ne marche pas comme ça. Je ne travaille pas sous la menace. »

Jeanette Ageson, éditrice de The Tyee, un magazine d’information en ligne basé en Colombie-Britannique, a déclaré dans une entrevue avec Pouvoir & Politique que même si elle est convaincue que la publication survivra, la législation pourrait menacer certains médias.

« Les petites publications dépendent de manière disproportionnée du trafic de plateformes comme Google et Facebook », a-t-elle déclaré.

« Nous ressentirons certainement de la douleur, mais [for] d’autres organes de presse plus petits, c’est existentiel, je dirais. »