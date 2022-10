Une nouvelle loi en Ouganda impose des restrictions sur l’utilisation d’Internet

Le projet de loi, adopté par la législature en septembre, a été présenté par un législateur qui a déclaré qu’il était nécessaire de punir ceux qui se cachent derrière des ordinateurs pour blesser les autres. Ce législateur a fait valoir dans son projet de loi que “la jouissance du droit à la vie privée est affectée par l’abus des plateformes de médias en ligne et sociaux par le partage d’informations non sollicitées, fausses, malveillantes, haineuses et injustifiées”.