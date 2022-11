Une nouvelle loi donne aux communautés autochtones de la Colombie-Britannique le contrôle de leur propre système de protection de l’enfance

La Colombie-Britannique est devenue la première juridiction au Canada à reconnaître le droit inhérent des communautés autochtones de créer et de contrôler légalement leurs propres services à l’enfance et à la famille, dans le but de mettre fin à l’épidémie d’enfants et de jeunes autochtones pris en charge.

Selon une déclaration de gouvernement.

Lorsque les modifications ont été annoncées pour la première fois, Cowichan Tribes Coun. Stephanie Atleo a déclaré qu’ils représentaient une étape importante vers la réconciliation.

« … au cours des 150 dernières années, les lois et les politiques concernant les enfants autochtones et la protection de l’enfance ont eu de graves répercussions sur les familles autochtones, y compris nos familles Cowichan », a déclaré Atleo.

“Les tribus Cowichan sont les mieux placées pour protéger nos enfants en stabilisant et en protégeant les familles.”

La loi crée un nouveau directeur de la protection de l’enfance autochtone au sein du ministère du Développement de l’enfance et de la famille qui, selon le gouvernement, « fournira des conseils et des orientations concernant les services de protection de l’enfance et les décisions cruciales concernant les enfants et les familles autochtones en Colombie-Britannique, et harmonisera les lois provinciales…”

La province affirme que quatre organes directeurs autochtones, dont les tribus Cowichan, ont déjà commencé le processus d’exercice de leur compétence.

Pendant longtemps, les Premières Nations ont comparé la surreprésentation des enfants autochtones dans le système de protection de l’enfance au système des pensionnats ou à la rafle des années 1960, qui a servi à retirer les enfants autochtones de leurs familles, de leurs communautés et de leur culture.