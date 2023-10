Une nouvelle loi californienne légalise les lowriders et la croisière : NPR

basculer la légende Damien Dovarganes/AP

Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom signé une loi vendredi qui lève les restrictions sur les croisières lowrider, une tradition culturelle et artistique développée par les Latinos vivant dans le Golden State.

Le membre de l’Assemblée David Alvarez, qui a parrainé le projet de loi, l’a qualifié de « victoire majeure » pour les Californiens.

« Au nom des milliers de défenseurs qui ont soutenu cette législation culturellement importante, des communautés low rider et des clubs automobiles de toute la Californie, je voudrais remercier le gouverneur d’avoir signé la loi AB 436 », a déclaré Alvarez. dit dans un tweet.

La culture Lowrider s’est développée par les Américains d’origine mexicaine dans et autour de la Californie du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Les passionnés ont modifié les voitures pour qu’elles roulent plus bas et leur ont confié des peintures élaborées et colorées. Des groupes de lowriders conduisaient leurs véhicules « bas et lentement » à travers la ville, un passe-temps connu sous le nom de croisière.

Au fil des années, certains policiers ont harcelé les lowriders, généralement latinos, et ont interrompu les événements de croisière. La loi de l’État de Californie impose des limites à la conduite des véhicules à basse altitude, et les villes et villages imposent leurs propres interdictions de croisière.

Les Californiens ont désormais le feu vert pour rouler à basse altitude et naviguer.

La nouvelle loi lève l’ancienne restriction qui interdisait à la carrosserie d’un véhicule de rouler plus près du sol que le bas de ses jantes.

Cela supprime également la capacité des villes et villages d’imposer leurs propres interdictions de croisière, que beaucoup avaient en place jusqu’à récemment, notamment Sacramento et San Jose.

« Comme nous l’avons toujours dit, la croisière n’est pas un crime », a déclaré Jovita Arellano, présidente de la United Lowriders Coalition. a dit à CBS8. « Nous sommes vraiment heureux que les membres de l’Assemblée de l’État, les sénateurs et le gouverneur aient adopté notre culture qui est vraiment importante pour nous. »