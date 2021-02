Une nouvelle législation protégerait les conducteurs qui frappent les manifestants

OKLAHOMA CITY (AP) – Lorsque des manifestations massives contre l’injustice raciale ont éclaté à travers le pays l’été dernier, les manifestants ont utilisé une tactique de plus en plus courante pour attirer l’attention sur leur cause: se précipiter sur les routes principales pour paralyser temporairement la circulation.

Cette méthode a parfois donné lieu à des images brûlantes de conducteurs sillonnant la foule, causant des blessures graves et, dans certains cas, des morts.

Désormais, les politiciens républicains de tout le pays s’emploient à arrêter la manœuvre de barrage routier, proposant des sanctions plus sévères pour les manifestants qui courent sur les autoroutes et l’immunité légale pour les conducteurs qui les heurtent. Les projets de loi font partie des dizaines présentés dans les législatures visant à réprimer les manifestations.

« Ce ne sera pas une manifestation pacifique si vous entravez la liberté des autres », a déclaré le représentant Kevin McDugle, l’auteur d’un projet de loi de l’Oklahoma accordant l’immunité pénale et civile aux personnes qui conduisent dans les foules sur les routes. «Le chauffeur de ce camion avait sa famille là-dedans et ils ont eu peur de la mort.»

Il a évoqué un incident en juillet au cours duquel une camionnette tirant une remorque pour chevaux a traversé des manifestants de Black Lives Matter sur l’Interstate 244 à Tulsa. Trois personnes ont été gravement blessées, dont un homme de 33 ans qui est tombé d’un viaduc et est resté paralysé de la taille aux pieds.

Les manifestations tumultueuses des groupes de gauche et de droite ont suscité un nouveau débat sur les tactiques acceptables pour la liberté d’expression et celles qui vont trop loin. En plus de bloquer les routes, les manifestants de Black Lives Matter ont envahi des parcs et peint des slogans sur les rues et les structures, tandis que des groupes de droite ont brandi des armes à feu et pris d’assaut les bâtiments du Capitole. Les réponses des autorités locales ont hésité alors qu’elles essayaient d’éviter l’escalade des conflits.

Désormais, les législateurs de l’Iowa, du Missouri, de l’Oklahoma, de l’Utah et d’une douzaine d’autres États ont introduit de nouvelles mesures de contre-protection.

La tactique de blocage de la circulation a suscité le plus d’inquiétude en raison du danger évident.

Lors d’un incident particulièrement effrayant à Minneapolis, un gros camion-citerne a traversé à grande vitesse des milliers de manifestants rassemblés sur une autoroute fermée. Fait remarquable, personne n’a été gravement blessé, bien qu’une plainte pénale indique qu’au moins un manifestant a subi des écorchures.

Mark Faulk, un militant de longue date de l’Oklahoma qui a été arrêté l’année dernière pour avoir bloqué une route, a déclaré que des tactiques dramatiques étaient nécessaires pour attirer l’attention des gens.

« L’idée de l’escalader au point de perturber la commodité des citoyens et le statu quo, vous devez le faire parfois pour faire valoir un point », a déclaré Faulk.

Mais Carmyn Taylor, 20 ans, s’est souvenue de la vue d’une camionnette fonçant sur des manifestants répartis sur la I-244 à six voies à Tulsa.

«La chose la plus frappante dont je me souvienne, c’est quand j’ai été tirée au sol. Je me souviens avoir vu les deux ensembles de roues rouler sur mes jambes, ce qui était un peu traumatisant « , a déclaré Taylor, qui a subi une jambe cassée et une entorse à la cheville. » Pendant les deux premières semaines après l’accident, je ne pouvais pas marcher. «

À Seattle, Summer Taylor, 24 ans, a été tuée et une autre personne a été grièvement blessée en juillet lorsqu’un homme a conduit sa voiture contre des manifestants sur une autoroute fermée de Seattle. Une vidéo graphique publiée sur les réseaux sociaux a montré la voiture dévier autour de plusieurs voitures garées et percuter les deux manifestants, les faisant voler dans les airs.

Lors d’un incident à Saint-Louis en mai, un homme de 29 ans a été traîné à mort sous un camion-remorque qui a pénétré dans un groupe portant des panneaux sur une route.

La question de savoir si les conducteurs font face à des accusations criminelles dans de tels incidents dépend des circonstances de chaque cas, affirment les procureurs. Le conducteur de la semi-remorque à Saint-Louis n’a pas été inculpé au criminel, tandis que le conducteur de la voiture à Seattle a plaidé non coupable à des accusations d’homicide au véhicule, de voies de fait et de conduite imprudente.

Le procureur de district Steve Kunzweiler a refusé de porter plainte contre le conducteur à Tulsa, affirmant que plusieurs personnes dans la foule avaient attaqué le véhicule avec les enfants du conducteur à l’intérieur. Mais Kunzweiler n’a pas approuvé les propositions de sanctions plus sévères pour les manifestants ou d’immunité générale pour les conducteurs.

«Il existe un certain nombre de lois déjà en place qui sont facilement disponibles pour être appliquées», a-t-il déclaré.

Un projet de loi accordant l’immunité aux conducteurs pour avoir frappé des manifestants a facilement effacé un comité du Sénat de l’Oklahoma récemment sur un vote de 8-1. Deux autres sont en attente à la State House.

Mais les critiques disent que les propositions sont uniquement conçues pour intimider les gens, pas pour résoudre un problème.

« La plus grande préoccupation est qu’ils refroidissent le discours et qu’ils refroidissent les gens qui se rassemblent pour protester », a déclaré Nicole McAfee, directrice des politiques pour la section Oklahoma de l’Union américaine des libertés civiles.

Une cinquantaine de personnes ont été arrêtées au cours de plusieurs jours de manifestations à Tulsa et à Oklahoma City. La plupart des arrestations concernaient une conduite désordonnée, un délit passible d’un an de prison et des émeutes, un crime passible d’une peine maximale de 10 ans de prison. Au moins deux hommes accusés d’avoir incendié la camionnette d’un shérif ont été inculpés en vertu de la loi antiterroriste de l’État, un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie. Ces affaires sont pendantes.

Les propositions de l’Oklahoma augmenteraient les sanctions pénales pour le blocage d’une route, dont l’une en ferait un crime passible de deux ans de prison et rendrait plus difficile la libération de prison pour les personnes arrêtées. Un autre projet de loi ajouterait la participation à des rassemblements illégaux à l’acte de racket de l’État visant le crime organisé.

La représentante d’État Emily Virgin, la dirigeante démocrate de l’Oklahoma House, a déclaré qu’elle souhaitait que ses collègues républicains se concentrent sur les problèmes sous-jacents de la brutalité policière et du racisme systémique au lieu de chercher des moyens de punir les manifestants.

«Il semble que certains de mes collègues aient tiré la mauvaise leçon des manifestations que nous avons vues cet été», a déclaré Virgin.