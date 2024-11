Une nouvelle intervention ralentit le déclin cognitif chez les adultes à risque

La combinaison de la remédiation cognitive (RC) avec la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS) a été associée à un déclin cognitif plus lent jusqu’à 6 ans chez les personnes âgées atteintes d’un trouble dépressif majeur en rémission (rMDD), d’un déficit cognitif léger (MCI), ou des deux, de nouvelles recherches suggèrent.

L’intervention CR comprenait une série d’exercices mentaux de plus en plus difficiles, basés sur ordinateur et surveillés par un facilitateur, conçus pour affiner la fonction cognitive.

Les chercheurs ont découvert que l’utilisation de la CR avec le tDCS ralentissait davantage le déclin des fonctions exécutives et de la mémoire verbale que les autres fonctions cognitives. L’effet était plus fort chez les personnes atteintes de rMDD que chez celles atteintes de MCI et chez celles présentant un faible risque génétique de maladie d’Alzheimer.

Benoit H. Mulsant, MD

« Nous avons développé une nouvelle intervention, combinant deux interventions qui, si elles sont utilisées séparément, ont un effet faible mais qui, ensemble, ont un effet substantiel et cliniquement significatif sur le ralentissement de la progression du déclin cognitif », auteur de l’étude Benoit H. Mulsant, MD, président du Département de Psychiatrie de l’Université de Toronto et scientifique principal au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, a déclaré Actualités médicales Medscape.

Les résultats ont été publiés en ligne le 30 octobre dans JAMA Psychiatrie.

Groupe à haut risque

La recherche montre que les personnes âgées atteintes de TDM ou de MCI courent un risque élevé de déclin cognitif et de démence. Les données suggèrent également que la dépression au début ou au milieu de la vie augmente considérablement le risque de démence à la fin de la vie, même si la dépression est en rémission depuis des décennies.

Un mécanisme potentiel à l’origine de ce risque accru de démence pourrait être une altération de la plasticité corticale ou de la capacité du cerveau à compenser les dommages.

L’essai PACt-MD a inclus 375 personnes âgées atteintes de rMDD, de MCI ou des deux (âge moyen : 72 ans ; 62 % de femmes) dans cinq hôpitaux universitaires de Toronto, au Canada.

Les participants ont reçu soit une CR plus tDCS, soit une intervention fictive 5 jours par semaine pendant 8 semaines (phase aiguë), suivis de « rappels » de 5 jours tous les 6 mois.

Le tDCS a été administré par du personnel qualifié et impliquait une stimulation active pendant 30 minutes au début de chaque séance de groupe CR. L’intervention cible le cortex préfrontal, une région critique pour la compensation cognitive dans le vieillissement cognitif normal.

Le groupe fictif a reçu une version affaiblie du CR, avec des exercices qui ne sont pas devenus progressivement plus difficiles. Pour la stimulation fictive, le courant a circulé à pleine intensité pendant seulement 54 secondes avant et après les phases d’accélération et de descente de 30 secondes, pour créer un effet aveuglant, ont noté les auteurs.

Un psychiatre gériatrique a suivi tous les participants tout au long de l’étude, effectuant des évaluations au départ, au deuxième mois et chaque année pendant 3 à 7 ans (suivi moyen, 48,3 mois).

Les symptômes dépressifs des participants ont été évalués au départ et à tous les suivis et ont subi des tests neuropsychologiques pour évaluer six domaines cognitifs : vitesse de traitement, mémoire de travail, fonctionnement exécutif, mémoire verbale, mémoire visuelle et langage.

Pour obtenir une norme pour les tests cognitifs, les chercheurs ont recruté un groupe comparateur de 75 sujets similaires en termes d’âge, de sexe et d’années d’études, sans trouble neuropsychiatrique ni déficience cognitive. Ils ont effectué les mêmes évaluations mais pas l’intervention.

Les participants à l’étude et les évaluateurs n’étaient pas informés de l’attribution du traitement.

Déclin cognitif plus lent

Les participants du groupe d’intervention ont présenté un déclin de leurs fonctions cognitives significativement plus lent que ceux du groupe simulé (ajustement z différence de score [active − sham] au mois 60, 0,21 ; P. = 0,006). Cela équivaut à ralentir le déclin cognitif d’environ 4 ans, ont rapporté les chercheurs. L’intervention a également montré un effet positif sur la fonction exécutive et la mémoire verbale.

« Si je peux faire passer la démence de 85 à 89 ans et que vous mourez à 86 ans, en pratique, je vous ai empêché de développer une démence », a déclaré Mulsant.

L’efficacité du CR plus tDCS dans le rMDD pourrait être liée à une neuroplasticité améliorée, a déclaré Mulsant.

Le traitement a bien fonctionné chez les personnes ayant des antécédents de dépression, quel que soit leur statut MCI, mais n’a pas été aussi efficace pour les personnes atteintes uniquement de MCI, ont noté les chercheurs. L’intervention n’a pas non plus fonctionné aussi bien chez les personnes présentant un risque génétique de maladie d’Alzheimer.

« Nous ne pensons pas avoir découvert une intervention pour prévenir la démence chez les personnes présentant un risque élevé de maladie d’Alzheimer, mais nous avons découvert une intervention qui pourrait prévenir la démence chez les personnes ayant des antécédents de dépression », a déclaré Mulsant.

Ces résultats suggèrent que les voies menant à la démence chez les personnes atteintes de MCI et de rMDD sont différentes, a-t-il ajouté.

Étant donné que des recherches antérieures ont montré que l’un ou l’autre traitement seul était peu efficace, les chercheurs ont déclaré que les nouveaux résultats indiquent qu’il pourrait y avoir un effet synergique de la combinaison des deux.

La quantité idéale de traitement et l’âge optimal pour l’initiation doivent encore être déterminés, a déclaré Mulsant. L’étude n’incluait pas de groupe comparateur sans rMDD ni MCI, de sorte que les bénéfices cognitifs observés pourraient être spécifiques aux personnes atteintes de ces maladies à haut risque. Une autre limite de l’étude est le manque de diversité en termes d’origine ethnique, de race et d’éducation.

Des résultats prometteurs et importants

Commentant pour Actualités médicales MedscapeBadr Ratnakaran, MD, professeur adjoint et directeur de division de psychiatrie gériatrique à la Carilion Clinic-Virginia Tech Carilion School of Medicine, Roanoke, Virginie, a déclaré que les résultats sont prometteurs et importants car il existe si peu d’options de traitement pour le nombre croissant de patients âgés. avec dépression et démence.

Le profil des effets secondaires du traitement combiné est meilleur que celui de nombreux traitements pharmacologiques, a noté Ratnakaran. À mesure que de nouvelles recherches de ce type seront publiées, Ratnakaran prédit que le CR et le tCDS deviendront plus facilement disponibles.

« Cela nous indique que le domaine de la psychiatrie, ainsi que celui de la démence, progresse au-delà de vos traitements pharmacothérapeutiques habituels », a déclaré Ratnakaran, qui est également président du Conseil de psychiatrie gériatrique de l’American Psychiatric Association.

L’étude a reçu le soutien du Fonds canadien de recherche sur le cerveau de Brain Canada, de Santé Canada, de la famille Chagnon et du Fonds de découverte du Centre de toxicomanie et de santé mentale. Mulsant a déclaré détenir et recevoir le soutien de la Chaire de la famille Labatt en biologie de la dépression chez les adultes en fin de vie à l’Université de Toronto; être membre du conseil d’administration du Centre de toxicomanie et de santé mentale; le soutien à la recherche de Brain Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada, de la Fondation du Centre de toxicomanie et de santé mentale, du Patient-Centered Outcomes Research Institute et des National Institutes of Health ; et le soutien non financier de Capital Solution Design (logiciel utilisé dans cette étude) et HappyNeuron (logiciel utilisé dans cette étude). Ratnakaran n’a signalé aucun conflit pertinent.