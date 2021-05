Une nouvelle interface se déploie sur les téléviseurs Android avec Freeview Play

Les téléviseurs fonctionnant sous Android TV avec Freeview Play bénéficient d’une toute nouvelle interface, qui comprend un onglet Découvrir de recommandations personnalisées basées sur l’historique de visualisation des utilisateurs et sur les tendances actuelles sur Google.

L’interface mise à jour est actuellement déployée sur les téléviseurs à travers le pays et sans frais supplémentaires pour les utilisateurs. L’interface est très similaire à Google TV – introduite sur le Chromecast avec Google TV – alors que l’entreprise passe à la nouvelle image de marque au fil du temps.

L’interface comprend également un guide télévisé repensé appelé On Now, avec une mise en page et un design plus clairs que les utilisateurs doivent comprendre. Il existe également une mise à jour de la section À la demande, de sorte que les lignes de contenu ont des liens directs vers les lecteurs de streaming pour un accès rapide.

Freeview Play propose plus de 30000 heures de contenu à la demande, avec dix principaux services de streaming: BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK, Horror Bites, STV Player, POP Player et BBC Sounds .

Les émissions populaires qui peuvent être regardées sur Freeview Play incluent Line of Duty, Love Island et The OC.

Cette mise à jour intervient après que Freeview ait déployé une fonction de recherche universelle sur les téléviseurs Freeview et les décodeurs, ainsi qu’un guide TV accessible pour les utilisateurs malentendants et malvoyants.

Freeview Play a été déployé sur d’autres modèles de téléviseurs Android de Philips et Sharp en mars de l’année dernière.

Vous pouvez obtenir de nombreux modèles de téléviseurs Android différents de TCL, Sony, Philips et Toshiba. Les téléviseurs Android disposent d’un système d’exploitation simple et clair, de toutes les applications Android dont vous avez besoin et de Google Chromecast.

Si vous souhaitez savoir comment les téléviseurs Android se comparent aux modèles d’Amazon Fire TV, de Roku et d’autres téléviseurs intelligents, consultez notre tour d’horizon des meilleurs téléviseurs 4K et des meilleurs téléviseurs bon marché.