Une nouvelle interdiction de fumer commence dans les parcs et les plages de Miami Beach

À partir du Nouvel An, vous pouvez toujours porter des bikinis sur les plages de Miami Beach, mais oubliez de montrer des mégots – des mégots de cigarettes, bien sûr.

Une interdiction de fumer est mise en œuvre dimanche après le coup de minuit dans tous les parcs municipaux et plages publiques de Miami Beach. En vertu de la nouvelle mesure, une personne peut être condamnée à une amende de 100 $ et passer jusqu’à 60 jours en prison pour une première infraction.

Le commissaire de la ville de Miami Beach, Alex Fernandez, a déclaré qu’il avait parrainé la mesure visant à garder les plages de la ville immaculées et à protéger les tortues de mer, les oiseaux de mer et d’autres animaux sauvages. Selon l’Ocean Conservancy, les mégots de cigarettes sont l’objet le plus souvent récupéré lors des efforts de nettoyage des côtes.

“Ce paradis est un moteur économique important”, a déclaré Fernandez dans un communiqué. « Les mégots de cigarettes ne sont pas les mégots que nos 18 millions de visiteurs veulent voir. Cette nouvelle loi aidera à garder notre paradis propre et beau.

Miami Beach est le premier quartier pour les touristes visitant le grand Miami. La grande région métropolitaine a attiré 24,2 millions de visiteurs l’an dernier.

The Associated Press