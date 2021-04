Le Collectif de football sur l’équité raciale (SCORE) a publié mercredi une initiative qui vise à élargir l’accès et à accroître la représentation parmi les entraîneurs de football noirs au niveau collégial.

– MLS sur ESPN: des jeux, des rivalités à ne pas manquer cette saison

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Surnommé le Clive Charles Diversity Hiring Initiative après la légendaire Université de Portland et l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine des États-Unis, cet effort est un engagement de participation des programmes de football masculin de la Division I d’inclure des candidats noirs dans leur bassin pour les postes vacants d’entraîneur. Le but de l’initiative est d’assurer l’égalité des chances dans l’embauche des entraîneurs et de surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les groupes minoritaires sous-représentés.



1 Liés

L’initiative est également soutenue par les Black Players for Change de la Major League Soccer et la USL Black Players Association.

« L’initiative Clive Charles représente à la fois la reconnaissance du manque actuel d’entraîneurs noirs et une action tangible pour créer des processus pour progresser vers des opportunités équitables dans le sport du football », a déclaré le défenseur du Toronto FC Justin Morrow, également directeur exécutif de Black Players pour Changement. « Nous sommes encouragés par l’enthousiasme suscité par cette initiative de la part des programmes de soccer de la Division l et espérons que nos progrès seront une lumière directrice alors que nous poursuivons notre combat pour l’égalité. »

Dans le but d’augmenter l’accès des entraîneurs noirs aux offres d’emploi à travers le pays, SCORE a déclaré qu’il maintiendrait une «liste prête» d’entraîneurs noirs hommes et femmes qualifiés. Les programmes collégiaux qui choisissent de s’inscrire à l’initiative s’engagent à interviewer au moins un candidat minoritaire qui peut provenir de la liste prête, bien que cela ne soit pas obligatoire.

En acceptant de prendre part à l’initiative, les programmes collégiaux participants enverront des demandes d’entrevue formelles par écrit aux candidats, SCORE conservant les dossiers et les rapports d’entrevue. Au moment où le décideur final s’implique dans le processus, il doit continuer cette implication jusqu’à la conclusion du processus. Les décideurs finaux doivent mener des entretiens en utilisant des plates-formes, des lieux et une durée similaires.

« Il doit y avoir un mouvement fort et systémique dans le sens de la reconnaissance de la disproportion raciale dans les positions de pouvoir hors du terrain et de la rectifier », a déclaré N. Jeremi Duru, professeur de droit à l’Université américaine de Washington, DC, dont les domaines de spécialité comprennent le droit du sport et du divertissement et le droit de la discrimination dans l’emploi. « SCORE va de l’avant avec cette initiative avec cet objectif à l’esprit. »

Parmi les entraîneurs et les programmes qui ont accepté de participer à cette initiative figurent: Sasho Cirovski de l’Université du Maryland, Nick Carlin-Voight de l’Université de Portland (WCC), Chaka Daley de l’Université du Michigan (B1G), Terry Davila de l’Université Cal-State à Northridge (Big West), Chris Gbandi de l’Université Northeastern (CAA), Leo Griffin de l’Université de San Francisco (WCC), Kevin Grimes de l’Université de Californie, Berkeley (Pac-12), Ryan Hopkins de l’Université d’État de San Diego (Pac-12), Bobby Muuss de l’Université Wake Forest (ACC), Bo Oshoniyi du Dartmouth College (Ivy) et Ray Reid de l’Université du Connecticut (Big East).

«Lorsque j’ai contacté les entraîneurs, j’ai été époustouflé non seulement par leur incroyable réponse à la vision et à la mission énoncées par SCORE, Black Players for Change et l’USLBPA l’été dernier, mais aussi par leur engagement absolu à faire la différence». a déclaré Allen Hopkins, membre du conseil d’administration de SCORE, qui a conçu l’initiative. << Le fait que les principaux programmes universitaires du pays fassent partie du groupe à charte est spécial et reflète non seulement le caractère des hommes qui dirigent ces programmes, mais aussi les institutions qu'ils représentent et l'importance de l'équité dans les opportunités. Les actions signifient tout et en ce qui concerne l'équité et la représentation, c'est de loin le pas le plus important qu'une organisation ait franchi dans le paysage du football américain. "

Bien que l’initiative se concentre sur le football universitaire, on espère qu’une approche similaire pourra être utilisée au niveau professionnel. À l’heure actuelle, la MLS n’a que deux entraîneurs en chef noirs dans Robin Fraser des Colorado Rapids et Wilfried Nancy du CF Montréal, et seulement deux cadres du personnel des joueurs noirs du directeur sportif du Toronto FC Ali Curtis et du directeur sportif des New York Red Bulls Denis Hamlett.

« Je suis toujours optimiste quant à l’impact que l’Initiative Clive Charles aura sur le football universitaire et aussi aux plus hauts niveaux du jeu, y compris la MLS et le football américain », a déclaré Hopkins à ESPN dans un e-mail ultérieur. « En fin de compte, ce qui est le plus excitant, c’est que l’héritage de l’initiative sera créé par ces personnes talentueuses, qui reçoivent le bon soutien au bon moment grâce au [CCI]. «