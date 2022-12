Une nouvelle initiative promeut la diversité dans tous les secteurs en Italie

Ngonmo a fondé en 2015 l’Afro Fashion Association à but non lucratif en Italie pour encadrer des personnes issues de milieux multiculturels et travailler avec des entreprises pour promouvoir la diversité et l’inclusion. Elle est également co-fondatrice de la campagne We Are Made in Italy (WAMI) lancée dans la foulée du mouvement Black Lives Matters avec la designer italo-haïtienne Stella Jean et le designer afro-américain basé en Italie Edward Buchanan.