Une nouvelle image montre les bords plats et le design avant du prochain vivo X200

Le mois prochain, Vivo devrait dévoiler sa nouvelle gamme phare, la série X200, et la société taquine ces smartphones depuis un certain temps déjà. Récemment, une image officielle du vivo X200 est apparue, nous donnant un aperçu de l’arrière du téléphone. Maintenant, une autre image officielle est apparue, comparant le prochain produit phare à son prédécesseur, le vivo X100.

Le design avant du vivo X200 a été révélé

Le chef de produit de l’entreprise, Han Boxiao, s’est tourné vers la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo (source traduite) pour dévoiler le design avant du prochain produit phare. Il l’a également comparé à son prédécesseur, en soulignant certains changements de conception clés. Le Vivo X200 comportera un écran plat avec un trou de caméra centré en haut. Les lunettes semblent nettement plus fines que celles du X100 et le cadre sera plat tout autour, légèrement courbé vers les bords.

vivo X100 à gauche à côté de vivo X200 à droite.

La dernière fois que la société a présenté le prochain produit phare, nous en avons eu un aperçu en deux couleurs : bleu foncé et blanc. Cependant, davantage d’options de couleurs peuvent être disponibles au lancement.

Cette fois-ci, la série vivo X200 devrait être lancée avec trois modèles différents. Aux côtés du modèle standard et du modèle Pro, nous pourrions également voir un vivo X200 Pro mini. Selon les rumeurs, cette centrale compacte offrirait toutes les performances de la version Pro, mais avec un écran plus petit de 6,3 pouces.

Pendant ce temps, le X200 standard et le X200 Pro devraient être équipés d’un grand écran OLED de 6,78 pouces offrant une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. En plus de cela, Vivo ajoutera probablement un capteur d’empreintes digitales sous l’écran à toute la gamme X200.

Le vivo X200 Pro serait équipé du prochain chipset Dimensity 9400 de MediaTek. Selon les rumeurs, il comporterait également un système de caméra impressionnant, avec ses capacités de zoom présentées dans un récent échantillon de caméra publié par la société. De plus, la série devrait également offrir de solides performances dans le domaine des batteries. Selon les rumeurs, le vivo X200 comprendrait une batterie de 5 600 mAh avec une charge filaire de 90 W, tandis que le X200 Pro pourrait se vanter d’une batterie encore plus grande de 6 000 mAh.

Le choix de bords plats de Vivo, tout comme la série Galaxy S24, par exemple, aligne réellement ses prochains téléphones sur les dernières tendances du marché des smartphones. De plus, ces appareils devraient présenter des spécifications impressionnantes – du moins sur le papier – ce qui, à mon avis, est une stratégie intelligente pour Vivo s’il veut faire sensation dans l’arène phare d’Android, d’autant plus qu’octobre s’annonce comme un mois mouvementé pour nouveaux lancements dans cet espace.Nous prévoyons de voir la prochaine série Xiaomi 15 et le OnePlus 13 faire leurs débuts plus tard le mois prochain. De plus, des rumeurs courent selon lesquelles Honor aurait également repoussé le lancement de sa prochaine série Magic 7 au mois prochain. Donc, si vous êtes à la recherche de votre prochain produit phare Android, gardez un œil sur les mises à jour dans les semaines à venir, car plus d’informations sur chacun de ces appareils arriveront certainement.