Une nouvelle île se forme aux Tonga après l’éruption du volcan Home Reef

Le Home Reef, un volcan sous-marin actif dans la région, est la mère de une poignée d’eux. De temps en temps, il crache un mélange de lave, de vapeur et de cendres qui s’accumule – et boom, une île ou un monticule marin est né.

Les éruptions volcaniques ne sont pas nouvelles aux Tonga. Une grande partie de la nation polynésienne – un archipel de plus de 170 îles – doit son existence à l’activité volcanique, qui a créé sa chaîne d’îles occidentales il y a des milliers d’années.

Ce fut le cas plus tôt ce mois-ci, lorsqu’une petite île a traversé l’eau 11 heures après l’éruption du Home Reef le 10 septembre, a annoncé la NASA dans un récent communiqué de presse. Il a commencé autour d’un acre, mais en quelques jours, il est passé à environ 8,6 acres en raison de la récente vague d’éruptions du volcan, selon Tonga Geological Services, une agence gouvernementale.

Alors que le mot île pourrait évoquer des images de plages de sable et de végétation luxuriante, ce n’est pas tout à fait le cas avec ces îlots volcaniques.

“Cela ressemble plus à une grande couche de cendres, de vapeur et de pierre ponce au-dessus de l’océan”, a déclaré Rennie Vaiomounga, géologue aux Tonga Geological Services, au Washington Post. Cela signifie que la nouvelle île n’est même pas assez solide pour marcher dessus, bien que cela puisse changer si elle reste assez longtemps pour se solidifier.

Les éruptions dans le Home Reef – situé dans la zone de subduction Tonga-Kermadec, l’un des arcs volcaniques les plus actifs au monde – ont souvent produit de nouvelles masses continentales. Mais l’émergence sporadique des îles qui en résultent est en quelque sorte un “casse-tête géologique”, a déclaré Vaiomounga.

Cela peut prendre des siècles, des décennies ou parfois seulement quelques années pour qu’un volcan entre en éruption et forme une île. La première explosion enregistrée de Home Reef remonte à 1852. Cinq ans plus tard, elle a de nouveau éclaté. Dans les deux cas, de petites îles ont été produites, mais elles étaient temporaires. La même chose s’est reproduite en 1984 et 2006, selon le Global Volcanism Program de la Smithsonian Institution.