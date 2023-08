Une nouvelle île privée a ouvert ses portes près de Singapour et de Batam

Les voyageurs en provenance de Singapour auront bientôt une nouvelle option de vacances, une option qui ne nécessite pas de vol. Une nouvelle île privée indonésienne, nommée ONE°15 Île de Marina Nirupa ouvert ses portes en juillet à neuf milles au sud de Singapour. Le lancement – la première de deux phases – comprenait l’ouverture d’un restaurant et d’un bar, d’un terminal de ferry et d’une marina pouvant accueillir 44 yachts jusqu’à 150 pieds de long. Des services d’immigration et de douane sont également disponibles, mais actuellement uniquement sur rendez-vous. L’île de Nirup n’est accessible que par bateau privé, selon un représentant de l’entreprise, mais cela changera à l’achèvement de la deuxième phase de développement en 2024.

Un hôtel de luxe en chantier

Les services de ferry devraient coïncider avec l’ouverture d’une propriété Westin Hotels & Resorts, actuellement prévue pour le quatrième trimestre 2024, selon un représentant de la société. L’hôtel comptera 94 chambres et 52 villas, selon le représentant.

Rendu d’un hall d’hôtel et d’un salon sur l’île de Nirup, en Indonésie, dont l’ouverture est prévue fin 2024. Source : PT. Tritunas Sinar Benua

Une autre évolution, Les Résidences Riahidevrait ouvrir au cours de la deuxième phase de l’ouverture de l’île, avec des villas de deux et trois chambres – certaines en bord de mer, d’autres sur pilotis – selon le site Web de l’entreprise. Cinquante villas seront à vendre, tandis que 30 autres seront gérées par l’hôtel Westin de l’île, selon le représentant. Westin Hotels & Resorts exploite actuellement 12 hôtels en Asie du Sud-Est, dont un à Singapour et aux Philippines.

Une retraite de loisirs et d’affaires

L’île de Nirup appartient à PT. Tritunas Sinar Benua, un promoteur immobilier indonésien, et est géré par l’opérateur de marina SUTL Enterprise. Arthur Tay, PDG de SUTL Enterprise, a déclaré que l’ouverture de la marina réduira la demande de places de plaisance à Singapour. « Notre aspiration était de créer une destination de luxe extraordinaire et unique en son genre pour les plaisanciers et les voyageurs », a-t-il déclaré à CNBC Travel. « L’île espère également attirer notre population croissante de voyageurs d’affaires… en tant que destination pour les retraites d’entreprise et les événements MICE. »

Autres options aux îles Riau