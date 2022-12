Une nouvelle IA écoute les sons des toilettes pour détecter la diarrhée

“Le choléra a généralement un son plus aqueux – cela peut ressembler beaucoup à la miction et il n’a pas beaucoup de notes de flatulence en général”, explique Maia Gatlin, co-responsable du projet, ingénieure en aérospatiale et doctorante à l’Institut de recherche Georgia Tech. “Que quelqu’un ait une diarrhée sévère et qu’il en ait beaucoup – cela peut être capturé.”

L’idée est née de conversations sur la façon dont le COVID-19 peut être surveillé en analysant les eaux usées, explique le co-responsable du projet Alexis Noel, PhD, chercheur en génie biomécanique à l’institut.

D’autres chercheurs ont envisagé l’analyse vidéo pour rechercher la diarrhée.

“J’étais curieux de savoir si nous pouvions détecter la diarrhée en utilisant le son”, dit Noel, “car certaines personnes sont un peu méfiantes à l’idée d’avoir une caméra pointée sur leurs fesses dans les toilettes.”

Tout d’abord, les chercheurs ont rassemblé 350 échantillons audio accessibles au public de sons de salle de bain à partir de YouTube et Soundsnap. Certains clips avaient jusqu’à 10 heures de bruits de diarrhée.

Les chercheurs ont écouté les échantillons pour établir leur authenticité.

« Nous ne connaissions pas ces gens, nous ne savions pas comment ils enregistraient, nous avons donc dû en écouter un bon bout », dit Gatlin. “Il y avait certainement beaucoup de bruits de pet où nous nous disions:” Ce n’est pas un pet, c’est quelqu’un qui souffle dans son coude. “”