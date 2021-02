Une nouvelle histoire d’amour pour «  Bridgerton  »: l’émission révèle l’intérêt amoureux de Lord Anthony pour la saison 2

Préparez-vous à vous évanouir, car Anthony Bridgerton a sa femme.

La société de production de Shonda Rhimes, Shondaland, a annoncé lundi sur Instagram que l’actrice Simone Ashley avait été choisie pour la deuxième saison très attendue de la romance à succès Netflix en tant que Miss Kate Sharma, l’intérêt amoureux du fils aîné de Bridgerton, Anthony (joué par Jonathan Bailey .)

Et il semble que Lady Whistledown aura beaucoup à discuter, en effet.

« Nouvellement arrivée à Londres, Kate est une jeune femme intelligente et entêtée qui ne souffre pas d’imbéciles – Anthony Bridgerton est très inclus », a décrit Shondaland sur Instagram.

Ashley n’est pas étrangère à Netflix. Elle est apparue dans la série «Sex Education» de Laurie Nunn, en plus du drame policier britannique «Broadchurch».

« Bridgerton », basé sur le premier des huit romans de Julia Quinn, a été renouvelé pour une deuxième saison fin janvier après être devenu un succès instantané après ses débuts le jour de Noël.

Vous avez adoré Bridgerton? Voici 5 superbes émissions de télévision à regarder en attendant la saison 2

Après les romans de Quinn,qui se concentrent sur les huit enfants de Bridgerton, la deuxième saison se concentrera entièrement sur la quête d’amour d’Anthony. Son deuxième livre s’intitule «Le vicomte qui m’aimait».

Dans le roman,Anthony, un playboy – ou «rake», comme l’appelle Lady Whistledown – a finalement décidé de s’installer et jette son dévolu sur la sœur de Kate Sheffield, qui, dans un premier temps, arrête leur fréquentation, puis tombe amoureuse de lui-même.

Ainsi, les téléspectateurs qui aspirent à des escapades plus romantiques des stars de la saison 1 Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon Basset, duc de Hastings (Regé-Jean Page) peuvent être cruellement déçus, car les espiègles beaux Anthony et Kate sont susceptibles de dominer l’écran.

Et Lady Whistledown l’a confirmé.

En janvier, le mystérieux potin a annoncé, via le communiqué de presse Netflix, que « Lord Anthony Bridgerton a l’intention de dominer la saison sociale. »

Le casting devrait commencer le tournage de la saison 2 ce printemps. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Contribution: Julia Thompson

« Nous voulions que ce spectacle reflète le monde:Ce que dit Bridgerton de Netflix sur la race

Vous ne pouvez pas attendre la saison 2 de ‘Bridgerton’? Nous regardons les livres de Julia Quinn pour d’éventuels spoilers