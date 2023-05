Une nouvelle Google Pixel Watch devrait sortir plus tard cette année aux côtés du Pixel 8

Apple et Samsung ont des versions annuelles pour leurs montres intelligentes, tandis que la gamme Fitbit de Google a tendance à être mise à jour sur un cycle de deux ans. Selon une source de l’industrie, Google optera pour un cycle de sortie annuel sur la Pixel Watch. Nous pouvons nous attendre à une nouvelle Pixel Watch, susceptible de s’appeler Pixel Watch 2 aux côtés des Google Pixel 8 et 8 Pro plus tard cette année.

Si l’on en croit les antécédents, les Pixel 8 et 8 Pro devraient sortir en octobre lorsque le géant en ligne a historiquement dévoilé ses produits phares. La seule exception est le Pixel 5, lancé en septembre.

Nous n’avons toujours pas de détails concernant la Pixel Watch 2. Cependant, certaines spéculations incluent que la conception globale du dôme ne changera probablement pas radicalement, il suffit d’être affinée à la place, potentiellement et espérons-le avec un écran plus grand et des lunettes plus petites. Peut-être qu’une conception similaire signifierait également que le mécanisme de fixation du bracelet de montre restera le même, permettant aux utilisateurs de reporter les bracelets Pixel Watch actuels. En termes de composants internes, nous pourrions voir le Snapdragon W5 + faire son apparition avec son processus de fabrication de 4 nm, permettant, espérons-le, à la prochaine Pixel Watch de durer plus longtemps avec une seule charge. Nous aimerions également voir différentes tailles pour la montre, mais rien n’indique encore cela.

Google a un prochain événement Google I/O prévu pour le 10 mai, où Google Pixel 7a et Pixel Fold devraient faire leurs débuts. Google pourrait également proposer des teasers et des informations supplémentaires sur d’autres appareils comme la Pixel Watch 2, donc voilà. Espérons que nous en apprendrons plus à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie supposée d’octobre.

Source