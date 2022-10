Une “nouvelle génération” d’Iraniens se tourne vers les jeux de société pour se réconforter et vivre en communauté pendant le conflit

Jour 69:33Une “nouvelle génération” d’Iraniens se tourne vers les jeux de société pour se réconforter et vivre en communauté pendant le conflit

Au milieu des protestations actuelles et des lois strictes sur la moralité, une “nouvelle génération” en Iran trouve la connexion, l’évasion, la communauté et le plaisir à travers les jeux de société – et à l’intérieur des cafés de jeux de société – selon Kamiab Ghorbanpour.

Le journaliste et auteur iranien dit que les jeux de société sont devenus populaires parce qu’ils permettent aux joueurs d’explorer des idées dont on ne peut pas parler publiquement et offrent aux jeunes une vision d’une société pour laquelle ils sont prêts à se battre.

Le mois dernier, des manifestations ont éclaté dans tout le pays après la Décès de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans . Elle est décédée après avoir été détenue par la police des mœurs de la République islamique pour ne pas avoir couvert ses cheveux de manière adéquate avec un hijab.

Ghorbanpour dit que les cafés de jeux de société offrent de rares occasions aux jeunes Iraniens de se libérer de l’apartheid sexuel qui est pratiqué dans le reste du pays.

“C’est un espace très sûr que le gouvernement n’a pas encore ciblé, mais il offre ce genre de communauté que vous pourriez avoir du mal à trouver ailleurs”, a déclaré Ghorbanpour.

Voici une partie de sa conversation avec Brent Bambury, animateur de l’émission CBC Radio Jour 6.

Quand vous entrez dans l’un de ces cafés de jeux de société, qui est là ?

Majoritairement des très jeunes de 15 à 25, 26 voire 30 ans. On y trouve parfois aussi des personnes plus âgées, mais généralement des personnes très jeunes.

Et ce sont des hommes et des femmes ensemble. Est-ce inhabituel en Iran ?

Les cafés en particulier sont quelques-uns des rares endroits en Iran où les filles et les garçons, et tous les autres genres, peuvent passer du temps ensemble sans se soucier de la question de la ségrégation, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des autres endroits, comme les piscines. , gymnases et écoles.

Ces communautés sont-elles exclusivement urbaines ou sont-elles uniquement à Téhéran, ou ce phénomène se produit-il dans tout le pays ?

Ce n’est pas seulement à Téhéran. J’avais l’impression que ce n’était qu’à Téhéran moi-même.

Mais après avoir parlé à beaucoup de gens, en particulier les propriétaires de ces cafés, ainsi que des créateurs de contenu autour des jeux de société, ils m’ont dit qu’il y avait toutes sortes de cafés dans d’autres parties du pays dans des villes beaucoup, beaucoup plus petites , les villes.

Ce n’est pas exclusif aux villes métropolitaines comme Téhéran.

Donc, on a un phénomène national : des jeunes, des personnes mixtes, qui jouent à des jeux qui demandent de l’imagination, qui rassemblent. Quel est le potentiel d’un espace comme celui-ci pour être un moteur de changement social ?

Je crois que ces cafés et ces communautés de jeux de société ont le potentiel d’apporter un changement social. Parce que le simple fait de rassembler et de faire des jeux de rôle, de jouer à des jeux de rôle, est en soi un motif de changement, de changement progressif et de changement social.

Kamiab Ghorbanpour est un journaliste et auteur iranien. (Soumis par Kamiab Ghorbanpour)

Qu’en est-il de la culture du jeu de société elle-même ? Pensez-vous que cela est lié d’une certaine manière aux protestations actuelles ?

C’est vraiment difficile à dire. Mais je pense que parce que cette manifestation est un mouvement – ​​et beaucoup l’appellent une révolution – et qu’elle est très différente des soulèvements précédents en Iran.

Nous assistons maintenant à une révolution menée par la plus jeune génération en Iran, la génération que beaucoup de gens appellent la « nouvelle génération ».

Cette génération a été élevée par les jeux, les jeux de société et tous ces phénomènes qui n’étaient pas accessibles aux générations précédentes, à l’ancienne génération. Donc, dans un sens, il peut être connecté.

Pensez-vous que la culture du jeu, la culture des jeux de société, a influencé les jeunes qui manifestent maintenant ?

Je pense que c’est difficile à déterminer, mais je peux vous donner un exemple. Je faisais partie d’une campagne dans l’un de ces cafés conçus autour du climat politique en Iran. Ainsi, les personnages se rassemblaient pour lutter contre un roi tyrannique. Et le roi était essentiellement le reflet du chef suprême de l’Iran.

Les problèmes, les défis auxquels ils étaient confrontés, étaient basés sur les défis auxquels les Iraniens sont confrontés aujourd’hui.

C’était soit vous pouvez l’interpréter comme un moyen pour les Iraniens de s’identifier, d’échapper à ce qui vous arrive ; parce qu’ils ne peuvent pas faire tomber le vrai chef suprême, alors ils joueraient le rôle de personnes qui le font tomber. Cela peut aussi être un potentiel de changement et être motivé pour faire le travail réel parce qu’ils jouent le rôle de cette histoire.

Je crois qu’il y a une influence, à la fois des conditions sociopolitiques qui les entourent et des communautés, ainsi qu’une expérience de jeu de table sur les conditions sociopolitiques qui les entourent.

Ils voient des gens jouer avec ces pièces, ces pièces colorées, et ils ne comprennent pas vraiment le potentiel que cela a. Ils ne comprennent pas que cela pourrait être une menace pour eux. – Kamiab Ghorbanpour, auteur et journaliste

Pourquoi pensez-vous que les jeux de société et les cafés-jeux ne subissent pas le même type de répression que toutes ces autres activités sociales ?

J’ai en fait demandé cela à une foule d’Iraniens qui aiment les jeux de société, et ils m’ont dit que c’était parce qu’ils ne s’y étaient pas encore pris et qu’ils ne savaient pas ce que sont les jeux de société parce que la classe dirigeante en Iran est personnes extrêmement âgées.

Ils voient des gens jouer avec ces pièces, ces pièces colorées, et ils ne comprennent pas vraiment le potentiel que cela a. Ils ne comprennent pas que cela pourrait être une menace pour eux.

Jouer à des jeux semble être un passe-temps anodin. Mais quelle importance pensez-vous que cette sous-culture des jeux de société a eu pour donner aux jeunes Iraniens le sentiment que leur pays pourrait peut-être changer ?

Oh, absolument. Je pense que oui. À travers les jeux de rôle et les jeux, cette idée que vous pouvez apporter des changements en fait partie. Je crois que cela a donné à beaucoup de gens l’occasion de penser au-delà de ce qui se passe actuellement, au-delà de la République islamique.

En fait, il y a quelque temps, il y a eu une vidéo montrant des jeunes Iraniens se battant contre la police. Et beaucoup de gens disaient que c’était la génération des gamers. Ils savent que vous pouvez vaincre l’ennemi. Alors ils ripostent. Ils font ce que vous faites dans les jeux.

Avec des fichiers de Padraig Moran. Produit par Mickie Edwards. Les questions et réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.