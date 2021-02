Une nouvelle génération de Wi-Fi pour améliorer votre réseau domestique

Maintenant, une nouvelle génération de Wi-Fi, connue sous le nom de Wi-Fi 6, est arrivée pour résoudre ce problème. Il apporte des vitesses plus rapides et une couverture plus large. Plus important encore, la technologie sans fil permet un meilleur partage du travail d’une connexion de données plus efficacement sur un grand nombre d’appareils ménagers, comme les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les haut-parleurs intelligents et les téléviseurs.

Le résultat: nous avons critiqué nos réseaux Wi-Fi domestiques avec plus d’appareils qui en faisaient plus que jamais. Nos connexions Internet encombrées, qui ont contribué à des appels vidéo irréguliers et à des téléchargements lents, sont devenues le casse-tête technologique n ° 1.

Lorsque la pandémie a bouleversé nos vies, beaucoup d’entre nous ont été forcés de rester à la maison et de transférer notre travail et nos loisirs sur Internet. Les réunions de bureau et les salles de classe ont été remplacées par des appels vidéo. Nous avons acheté Netflix, joué à plus de jeux vidéo et acheté en ligne.

Wi-Fi 6 fait ses débuts en 2018 mais n’a atteint le grand public que cette année, lorsqu’il est devenu plus abordable, avec des appareils qui coûtent aussi peu que 70 $ et plus largement disponibles sur les nouveaux routeurs Internet. De nombreux smartphones et ordinateurs plus récents incluent désormais des puces qui les aident à tirer parti du Wi-Fi 6.

Alors, comment cela fonctionne-t-il exactement? Imaginez des voitures roulant sur une route. Sur les anciens réseaux Wi-Fi, les voitures, qui représentent des appareils transmettant des données, roulent sur une seule voie. Un appareil qui prend beaucoup de temps pour accomplir une tâche lourde de données est comme ce slowpoke odieux obligeant tout le monde derrière à appuyer sur les freins.

Le Wi-Fi 6 réduit la congestion en dirigeant le trafic. Il existe désormais plusieurs voies: des voies de covoiturage pour les appareils plus récents et plus rapides et une voie lente pour les plus anciens et plus lents. Tous les véhicules sont également remplis de personnes, ce qui représente de gros lots de données transportés simultanément sur le réseau.

«Le Wi-Fi 6 peut être beaucoup plus efficace pour faire rouler beaucoup plus de voitures plus rapidement», a déclaré David Henry, vice-président senior de la société de réseau Netgear.

J’ai récemment testé deux nouveaux routeurs Wi-Fi 6 et les ai comparés à un routeur Wi-Fi de la génération précédente, ce qui a conduit à des résultats médiocres ainsi qu’à des améliorations plus surprenantes. Voici ce que j’ai appris.