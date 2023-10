Le Clasico de samedi entre le Real Madrid et Barcelone s’annonce comme un match décisif pour le titre avec de jeunes talents sur le terrain. Oui, ce n’est que le dixième match de la saison. Et oui, les deux clubs joueront à nouveau plus tard dans la saison de Liga. Pourtant, ce jeu revêt une importance accrue avec l’apport de jeunes impliqués. Le Real Madrid et Barcelone accueillent pour la première fois de jeunes stars dans cette rivalité légendaire.

Pour Barcelone, la nouvelle ère de La Masia laisse ses empreintes sur les performances récentes. Gavi, Alejandro Balde et Pedri ne sont pas nouveaux dans ce jeu. Cependant, les jeunes sensations Lamine Yamal, Marc Guiu et Fermin Lopez joueront probablement lors de leurs premières éditions du jeu. Chacun de ces trois joueurs a joué un rôle dans l’obtention de victoires clés pour le club. Yamal a été le plus impressionnant avec des affichages cohérents sur le côté droit. Marc Guiu a marqué un but gagnant quelques secondes seulement après ses débuts contre l’Athletic Club. Enfin, Fermin Lopez a remporté la victoire de Barcelone en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk en milieu de semaine.

Le Real Madrid compte également un jeune joueur. Pourtant, il est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde. Jude Bellingham a fait un transfert très médiatisé au Real Madrid cet été en provenance du Borussia Dortmund. Avec ses attentes, l’Anglais brise toutes les prédispositions que les gens et les experts avaient à son sujet. Jouant dans un rôle de milieu offensif, Bellingham compte 11 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues. Les deux seuls matchs où il n’a pas marqué sont les seuls défauts du Real Madrid cette saison.

Barcelone peut-elle ralentir Bellingham ?

Les capacités de Bellingham dépassent les talents des plus jeunes joueurs de Barcelone. Cela aide qu’il ait plus d’années d’expérience que quelqu’un comme Lamine Yamal. Cependant, cette édition du Clasico pourrait être un avant-goût des années à venir entre deux dynasties imminentes en Espagne. Les joueurs des deux côtés de ce derby ont connu des débuts mémorables lors du Clasico.

C’est l’opportunité qui s’offre à un joueur comme Bellingham. L’enfant en or du Real Madrid a déjà gagné ses éloges au Santiago Bernabeu. Mener le Real Madrid à un résultat à Barcelone ne ferait que consolider son statut de l’une de ses meilleures recrues de ces dernières années.

Pour le Real Madrid, ce succès devient rapidement une attente pour l’Anglais. C’est une chose de souligner ses doublés contre Almeria ou Osasuna. Regardez plutôt son succès contre les meilleures équipes de Liga de cette saison. Il a marqué et délivré une passe décisive contre Gérone, le club situé entre le Real et Barcelone au classement, à l’extérieur. Il a marqué contre l’Athletic Club lors de ses débuts, également à l’extérieur. Bellingham n’a montré aucun ralentissement lorsqu’il n’a pas les fans bruyants du Santiago Bernabeu. Même en Ligue des Champions, il a marqué des buts sensationnels en déplacement. L’un d’entre eux se démarque particulièrement contre les champions italiens de Naples au stade Diego Armando Maradona.

La défense de Barcelone n’a pas atteint le record de la saison dernière, et cela devrait enthousiasmer Bellingham. En 2022/23, Barcelone n’a encaissé que 20 buts. C’est 16 de moins que lors de la dernière campagne du Real Madrid. Cependant, en 2023/24, Barcelone a déjà cédé la moitié de ce total. Ses 10 buts contre ne le placent qu’à égalité au quatrième rang de la ligue.

Les jeunes stars de Barcelone reçoivent du renfort avant le Clasico

Quoi qu’il en soit, Barcelone et Xavi ont fait assez pour maintenir le seul record d’invincibilité en Liga. Même si ces 10 matchs ont produit trois nuls, le club catalan ne manque pas de créativité. La nouvelle recrue Joao Felix a joué un rôle déterminant depuis son prêt par l’Atletico Madrid. Ilkay Gundogan a été une source fiable et apaisante au milieu de terrain après son transfert de Manchester City.

Pourtant, pour ces diplômés de La Masia, ce jeu brille davantage. Il sera utile d’avoir en attente plusieurs joueurs ayant de l’expérience dans des jeux de cette ampleur. Robert Lewandowski, Frenkie de Jong et Pedri de Barcelone ont repris l’entraînement cette semaine après des passages sur la touche. Ils sont loin d’être assurés de débuter ou même de jouer samedi. Pourtant, leur candidature à jouer est un coup de pouce pour le club.

D’ailleurs, certains jeunes joueurs y verront une opportunité de faire leurs preuves. Tout au long de son mandat à la tête de Barcelone, Xavi a pris des décisions basées sur la forme plutôt que sur le nom. Cela a aidé Barcelone à remporter le championnat l’année dernière, et il espère que cela pourra également porter ses fruits cette année. S’il fait débuter les jeunes joueurs, il confie sa confiance à des talents non prouvés. Un pari, mais que les adolescents et les jeunes de 20 ans de Barcelone apprécient sûrement.

PHOTOS : IMAGO.