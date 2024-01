Une nouvelle fuite suggère un problème de performances inattendu

Les prochains iPhone devraient sortir à l’automne. Mais un nouveau rapport affirme que les modèles d’iPhone 16 Pro et d’iPhone 16 Pro Max dotés de la capacité de stockage la plus élevée pourraient être confrontés à un défi de performances, ce qui serait une mauvaise surprise pour ceux qui achètent les modèles les plus chers.

Selon DigitimesApple envisage de changer le type de stockage qu’il utilise dans certains de ses prochains iPhones, en particulier ceux dotés de 1 To de stockage, un niveau qui est actuellement limité aux gammes Pro et Pro Max et qui est peu susceptible d’arriver à l’iPhone 16 classique. et iPhone 16 Plus.

À l’heure actuelle, la mémoire flash utilisée par Apple s’appelle Triple-Level Cell NAND. Mais il envisage apparemment de passer à Quad-Level Cell NAND qui, selon MacRumeursest à la fois plus dense et moins cher.

La densité plus élevée signifie que davantage de stockage pourrait être installé dans un espace plus petit, mais il y a un compromis, à savoir des vitesses de lecture et d’écriture plus lentes. Le fait qu’il soit moins cher pourrait signifier que le prix de l’iPhone pourrait baisser, même s’il est plus probable que cela freinerait toute augmentation potentielle des prix.

Il y a un autre inconvénient, c’est que QLC NAND peut être moins durable que TLC NAND, ainsi que moins fiable, ce qui signifie qu’Apple devrait également optimiser le stockage pour le faire fonctionner.

Ce serait sûrement une priorité : lancer l’iPhone le plus cher avec des performances qui ne correspondent pas à celles d’un modèle plus abordable est quelque chose qu’Apple voudrait sûrement éviter, même si cela nécessite des spécifications différentes dans d’autres composants, par exemple en ajoutant de la RAM supplémentaire. , peut-être.

Il y a une autre partie du rapport Digitimes, qui affirme que pour la première fois, il pourrait y avoir un iPhone avec encore plus de stockage, 2 To. Si tel est le cas, il se peut que ce soit viable en raison de la densité de QLC NAND, ainsi que des économies de coûts par rapport aux versions TLC.

Il semble que les iPhones avec moins de stockage, c’est-à-dire 128 Go, 256 Go et 512 Go, en supposant qu’Apple reste avec ses capacités actuelles, s’en tiendront à la TLC NAND qu’ils utilisent actuellement.

Ce qui n’est pas clair, c’est combien de temps TLC NAND sera utilisé. Il est toujours répandu, mais QLC NAND est de plus en plus utilisé, pouvant être utilisé dans jusqu’à 20 % des expéditions.

Apple pourrait s’en tenir à TLC NAND pour le moment, optimiser les performances du prochain téléphone de 1 To d’une autre manière ou risquer le mécontentement des clients à l’égard de son produit haut de gamme.

