Une nouvelle fuite suggère que l’iPhone 15 Pro Max utilisera la même caméra principale et la même technologie d’affichage que l’iPhone 14 Pro Max

Si vous avez fait le tour du moulin à rumeurs ces derniers temps, vous saurez probablement que l’une des principales innovations attendues avec l’iPhone 15 Pro Max est un nouvel appareil photo principal, probablement basé sur le capteur Sony IMX903, 1″. Le dernier conseil d’initié de l’industrie, cependant, affirme que l’iPhone 15 restera avec le même appareil photo Quad-Bayer IMX803, 48MP 1/1,28″, que l’iPhone 14 Pro et Pro Max ont déjà.

iPhone 15 Pro Max

Panneau M12 (identique à 14PM)

imx803 (identique à 14h)

3 nm A17 bionique

LPDDR5 8 Go

C’est un peu décevant, tout comme la rumeur selon laquelle l’iPhone 15 Pro Max conservera également la technologie de panneau M12 OLED qu’il utilise dans la génération actuelle. Ne vous méprenez pas, c’est un panel incroyable, selon notre essaimais les utilisateurs ne devraient apparemment pas s’attendre à de nouveaux niveaux de luminosité fous ou quoi que ce soit du genre.

Cela étant dit, l’écran de l’iPhone 15 Pro Max n’a peut-être pas exactement la même taille que celui de l’iPhone 14 Pro Max, car les rapports actuels affirment que le nouveau téléphone sera légèrement plus court à 159,8 mm, contre 160,7 mm sur le iPhone 14 Pro Max et légèrement plus étroit à 76,7 mm, au lieu de 77,6 mm.

Apple iPhone 14 Pro Max

En ce qui concerne les nouveaux ajouts attendus sur l’iPhone 15 Pro Max, il y a le téléobjectif périscope très discuté, qui serait exclusif à l’iPhone 15 Pro Max et non au Pro régulier et offrira un grossissement optique 6x.

Nous nous attendons également à ce que la famille iPhone 15, y compris le Pro Max, soit équipée d’un port USB Type-C. Un nouvel Apple A17 Bionic réalisé sur un mode 3 nm est également attendu, ainsi que 8 Go de RAM LPDDR5.

