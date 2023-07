Une nouvelle fuite réitère les spécifications de Google Pixel 8 Pro

Si Google s’en tient à son calendrier habituel, et jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune indication qu’il ne prévoit pas de le faire, alors le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro devraient être officiels lors d’un événement spécial qui aura lieu en Californie en octobre.

Et pourtant, nous avons déjà vu plusieurs fuites concernant le duo à venir, même si nous sommes encore à environ trois mois de ce point. Aujourd’hui, une liste complète des spécifications les plus importantes du Pixel 8 Pro fait le tour, alors allons-y.

Google Pixel 8 Pro – OLED QHD+ LTPO de 6,7 pouces, 120 Hz

– Puce Google Tensor G3 + Titan

– 12 Go de RAM

– 128/256 Go de stockage

– Appareil photo : 50MP (OIS) + 64MP UW + 48MP (Télé)

– Selfies : 11MP

– Capteur de température, Ultrasons FP

– Android 14

– Batterie 4 950 mAh, charge filaire 27 W Lancement : octobre — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 17 juillet 2023

Le plus haut de gamme des appareils phares de style dalle de Google 2023 est censé arborer un écran OLED QHD + 120 Hz LTPO de 6,7 pouces, le SoC Google Tensor G3 avec puce de sécurité Titan dédiée, 12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage et un 4 950 Batterie mAh avec prise en charge de la charge filaire de 27 W.

Il fonctionnera bien sûr sous Android 14 à partir du jour de sa sortie, et recevra un scanner d’empreintes digitales à ultrasons intégré, ainsi qu’un nouveau gadget : un capteur de température infrarouge, qui aurait fait fureur en 2020 au sommet. de la pandémie de COVID-19.

Le système de caméra arrière se compose de trois capteurs, un principal de 50 MP avec OIS, un ultra large de 64 MP et un téléobjectif de 48 MP. Les selfies sont pris en charge par un vivaneau de 11 MP, prétendument. Les rumeurs passées disaient que le capteur principal était l’ISOCELL GN2 de Samsung, le téléobjectif l’ISOCELL GM5 et l’ultra large étant l’IMX787 de Sony. Un nouveau capteur de temps de vol (ToF) devrait faciliter la mise au point.

Vous ne seriez pas le seul à penser que ces spécifications sont très similaires à celles du Pixel 7 Pro de l’année dernière, il semble donc que la prochaine itération sera une évolution, certainement pas une révolution.