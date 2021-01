Le Samsung Galaxy S21 Ultra volera une partie du tonnerre de Note car il prendra également en charge le S Pen. Cependant, ce sera plus un complément qu’une fonctionnalité native. L’emballage de vente au détail S21 Ultra ne comprendra pas de stylet et le téléphone n’a nulle part où loger le stylet en premier lieu.

Au lieu de cela, le S Pen sera un achat distinct – soit seul, soit dans le cadre d’un ensemble avec des étuis sélectionnés. Ces étuis sont une partie vitale de l’équation car ils logeront le stylet à côté du téléphone.











Étui à rabat S View avec S Pen pour Samsung Galaxy S21 Ultra

Vous pouvez le voir dans ces rendus du nouveau S View Flip Cover, qui a été déterré par WinFuture. Le boîtier sera légèrement plus large que d’habitude pour s’adapter à l’épaisseur du stylet. En outre, l’étui tiendra le stylet dans la bonne position pour que le téléphone puisse le charger.

C’est vrai, le S Pen conservera sa fonctionnalité à distance. Alors que les fonctions de base du stylet ne nécessitent pas de batterie, les modèles récents ont ajouté une connectivité Bluetooth pour lui permettre de fonctionner comme une touche d’obturateur à distance et ont même ajouté un accéléromètre et un gyroscope pour détecter les gestes. Et cela signifie que vous devez garder le stylet chargé (ce qui n’était pas un problème pour les téléphones Note).











S Pen du Galaxy S21 Ultra • S Pen Galaxy Note20 • Tab S7 S Pen

Le S Pen en question semble similaire au modèle utilisé par la Galaxy Tab S7 / S7 +. Les deux tablettes manquent également d’une gaine pour le stylet (elles utilisent plutôt une fixation magnétique). Par rapport au Galaxy Note S Pen, le stylet n’a pas le bit clicky en haut.

Le S Pen coûtera 40 € à lui seul, le même prix que le modèle Note20. Samsung le vendra également dans un lot avec le Flip Cover et sélectionnera également un étui en silicone. Cependant, ceux que nous avons vus n’ont aucun moyen de stocker le stylet, il peut donc y avoir des variantes du S Pen dans certains cas. L’événement Unpacked pour la série S21 devrait avoir lieu le 14 janvier.

Source (en allemand)