Une nouvelle fuite de Samsung révèle les puissantes spécifications du Galaxy S25 Ultra

Les smartphones phares Galaxy S de Samsung ont toujours apporté une quantité significative de performances au monde Android, même si la communauté a toujours remis en question le mélange des chipsets Exynos de Samsung et des chipsets Snapdragon de Qualcomm dans toute la gamme, et se demande dans quelle direction Samsung décidera pour le S25. famille, y compris le très attendu Galaxy S25 Ultra.

Cette préoccupation n’est peut-être pas nécessaire pour la famille S25 dont le lancement est prévu au début de l’année prochaine. Le chipset Snapdragon est plébiscité par la communauté Samsung depuis de nombreuses années. Il s’agit également d’un partenariat productif avec Qualcomm, qui a fourni à Samsung un chipset Snapdragon amélioré pour le Galaxy S24 Ultra de l’année dernière.

Observateur reconnu de l’industrie @IceUniverse rapporte que les combinés Galaxy S25 de l’année prochaine utiliseront le Snapdragon 8 Elite sur toute la gamme ; « La série Samsung Galaxy S25 utilise la puce Snapdragon 8 Elite. Pas les Exynos 2500 et Dimensity 9400. »

Un nouveau Snapdragon pour le Galaxy S25 Ultra

Qualcomm a dévoilé cette semaine le Snapdragon 8 Elitepromettant le processeur mobile le plus rapide au monde, avec plusieurs partenaires cités lors de la présentation, dont Samsung.

«Cette plate-forme lance des technologies de pointe telles que le processeur Qualcomm Oryon personnalisé de deuxième génération, le GPU Qualcomm Adreno et le NPU Qualcomm Hexagon amélioré, qui offrent tous des améliorations de performances révolutionnaires.»

Au cours des années précédentes, la communauté de Samsung a été déçue de voir les chipsets Snapdragon et Exynos fonctionner sur les mêmes téléphones en fonction du territoire dans lequel ils ont été achetés. Cela a mis en évidence les différences évidentes entre les deux ; Les chipsets Snapdragon offrent plus de puissance tandis que les chipsets Exynos offrent une meilleure autonomie de la batterie. Le consensus en ligne est en faveur du Snapdragon compte tenu des performances accrues qu’il offre dans les jeux et d’une meilleure gestion du multitâche.

Samsung a unifié les chipsets des combinés Galaxy S au cours de certaines années – la famille Galaxy S23 de 2023 étant la dernière fois que cela s’est produit – et si cela s’avère être le cas avec les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra, alors la décision de Samsung d’y aller Qualcomm pour tous ses smartphones sera accueilli avec enthousiasme par ses supporters.

